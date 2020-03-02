Dünya Irakta hükümet krizi Allavi hükümeti kurma görevinden çekildi
ORTADOĞU

Irak'ta hükümet krizi: Allavi hükümeti kurma görevinden çekildi

Irak’ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi. Meclis Başkanı Halbusi başkanlığındaki Iraklı Güçler İttifakı, hükümet kurmakla görevlendirilen Allavi’nin değiştirilmesini istemişti.

Haber Merkezi AA
Muhammed Tevfik Allavi
Muhammed Tevfik Allavi

Irak’ta geçen yılın Ekim ayında başlayan halk protestoları nedeniyle Kasım 2019’da görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdülmehdi’nin halefini belirleme krizi bir türlü çözülmüyor. Geçen Şubat ayının başında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından, hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi’nin kabinesi için yapılan güvenoyu oylaması bir hafta içerisinde ikinci defa ertelendi.

  • Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Abdülmehdi’nin görevini sürdürmek için siyasi taraflardan talepte bulunduğu haberlerin gereceği yansıtmadığı belirtilerek, “Abdülmehdi yarın hükümet kurmak için belirlenen sürenin dolmasının ardından resmi bir açıklamayla konuyla ilgili tutumunu açıklayacak” denildi.

Meclis Başkanı Halbusi başkanlığındaki Iraklı Güçler İttifakı, hükümet kurmakla görevlendirilen Allavi’nin değiştirilmesini istemişti. Irak seçimlerinin galibi Mukteda Sadr ile Hadi Amiri’nin desteğini alan Allavi’yi Sünnilerle Kürtler desteklemiyor.

Koronavirüs vakası Bahreyn'de 47'ye, Irak'ta 19'a yükseldi
DÜNYA
Koronavirüs vakası Bahreyn'de 47'ye, Irak'ta 19'a yükseldi
Bir değil, iki değil tüm konvoy!

Bir değil, iki değil tüm konvoy!

SİHA'ların Esed'in tanklarını tek tek imha etme anları.
Türkiye tek yürek!

Türkiye tek yürek!
İşte Türk uçağı!

İşte Türk uçağı!

​'SİHA kabusunu' Esed'in muhabiri de yaşadı.
F.Bahçe'de <br>ilginç ayrılık

F.Bahçe'de
ilginç ayrılık

Kulübün açıklamasında şaşırtan detay.
Tüm camilerde okunacak

Tüm camilerde okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı...
Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

'İnanılır gibi değil, tanksavar kullansanız aylar sürer'

Esed'in havaalanı<br>yerle bir oldu

Esed'in havaalanı
yerle bir oldu

TSK bomba yağdırdı, kullanılamaz hale geldi.
Ey Osmanlı torunları...

Ey Osmanlı torunları...

​Suudi Arabistanlı Muhaysini, Türk halkına seslendi.
100 bin kişi!

100 bin kişi!

​İçişleri Bakanı Soylu, son rakamı açıkladı.
Olağanüstü toplantı!

Olağanüstü toplantı!

Tüm üye ülkelerin dışişleri bakanları acil çağrıldı.
Çok sert müdahale

Çok sert müdahale

Tampon bölgede sıcak dakikalar yaşanıyor.
Teşkilatlara<br>'İdlib' uyarısı

Teşkilatlara
'İdlib' uyarısı

Genelge gönderildi: ​Kışkırtmalara ve kara propagandaya gelmeyin.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
İlerleyiş sürüyor

İlerleyiş sürüyor

Yakalanan göçmenler askeri araçlarla kamplara götürülüyor.
Avrupa'nın yarısını ben gönderdim

Avrupa'nın yarısını ben gönderdim

Röportajda göçmen kaçakçılığı yaptığını söyledi, yakalandı.
Juventus'ta<br>korona paniği

Juventus'ta
korona paniği

3 genç futbolcuda koronavirüs tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.