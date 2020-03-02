Irak'ta hükümet krizi: Allavi hükümeti kurma görevinden çekildi

Ekonomi

5 milyon şirket riskte: 1 trilyon dolarlık kayıp yaşanabilir

355 milyon şirketten oluşan veri tabanı kullanılarak hazırlanan rapora göre, koronavirüsün etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bölgede 5 milyon şirketin bir ya da ikinci derecede tedarikçisi olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar ise koronavirüsün pandemiye dönüşmesi durumunda küresel ekonomide 1,1 trilyon dolar kayba yol açabileceğini belirtiyor.