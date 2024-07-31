İran Genel Başsavcılığı Haniye suikastinin tüm yönlerinin incelenmesi ve faillerin tutuklanıp yargılanması talimatı verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tahran'da İsrail suikastiyle şehit edilen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile ilgili X hesabından açıklama paylaştı. Şehit Haniye'ye rahmet dileyen Bahçeli açıklamasında "Haniye suikastinin çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır. Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir" dedi. İslam ülkelerini de uyaran Bahçeli "İslam ülkeleri mutlak surette bir değerlendirme yapmak, ölüm sessizliğinden kurtulmak, üç maymunu oynayan atalet ve acziyetten derhal vazgeçmek durumundadır. Aksi halde son pişmanlığın en küçük müessir sonucu olmayacağı gibi insani ve İslami değerler açısından da sıralı iflaslar resen ifşa ve ilan edilmiş sayılacaktır" ifadelerini kullandı.