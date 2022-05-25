Dünya İran Rusya ile Buşehr Nükleer Santralinin genişletilmesini müzakere ediyor
ORTADOĞU

İran Rusya ile Buşehr Nükleer Santrali'nin genişletilmesini müzakere ediyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Buşehr Nükleer Santrali'nin genişletilmesi için Rusya ile görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

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Haber Merkezi AA
İran Rusya ile Buşehr Nükleer Santralinin genişletilmesini müzakere ediyor
Arşiv.

Kemalvendi, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkent Tahran'daki ziyaretleri sırasında nükleer enerji alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin de ele alınacağını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ve beraberindeki heyetin Tahran ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesini hedeflediğini aktaran Kemalvendi, "İran ve Rusya'nın iyi nükleer ilişkileri var ve bu doğrultuda nükleer ilişkilerin geliştirilmesi için müzakere etmek istiyoruz." dedi.

Nükleer santralin ikinci ve üçüncü etaplarının geliştirilmesini müzakere ediyorlar

Kemalvendi, Buşehr'deki nükleer santralin ülkenin en büyük projelerinden bir olduğuna ve önemli yatırımlara ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Bu kapsamda, Buşehr Nükleer Santrali'nin ikinci ve üçüncü etaplarının geliştirilmesi için Rusya ile müzakereler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından inşa edilen Buşehr Nükleer Santrali, 2012 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başlamış ve Eylül 2013'te tamamen İran’a devredilmişti.

Beraberindeki heyetle İran'ı ziyaret eden Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Tahran'da düzenlenen İran-Rusya Ortak Ticaret Konferansı'na katılmıştı.

Novak'ın İranlı üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunacağı öngörülüyor.

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