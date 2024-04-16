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İşgalci İsrail'e destek veren Arjantin lideri Milei'ye Maduro'dan sert tepki: Yalakadan daha yalaka

İşgalci İsrail'e desteğini her fırsatta ortaya koyan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan sert tepki geldi. Siyonizm politikalarına destek vermekle suçladığı Milei'nin Arjantin'in onurunu "ayaklar altına aldığını" ifade eden Maduro, "Javier Milei, siyonizm meseleleriyle ilgilenmek isteyen bir yalakadan daha yalakadır." dedi.

21:50 - 16/04/2024 Salı
AA
Nicolas Maduro - Javier Milei
Nicolas Maduro - Javier Milei

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi, siyonizm politikalarına destek vermekle suçladı.

"Maduro ile daha fazla" programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Venezuela Devlet Başkanı, "Javier Milei, siyonizm meseleleriyle ilgilenmek isteyen bir yalakadan daha yalakadır. Miami'ye gitti ve İsrail devletinin Gazze'de yaptıklarının çok iyi olduğunu ifade etti. Tabii onların desteklerini almayı da ihmal etmedi." dedi.

"Bunun tek bir adı vardır: Yalakalık"

Milei'nin Arjantin'in onurunu "ayaklar altına aldığını" savunan Maduro, "Sağcılar, onu (Milei) yönlendiriyor ve o da gerekeni yapıyor. 'Buna nasıl isim verirsiniz? Onur mu? Bağımsızlık mı? Kendi düşüncesi mi? Bunun tek bir adı vardır: Yalakalık." ifadelerini kullandı.

Maduro, siyonizmin dünyada kaos ve şiddette yol açtığını belirterek, "Kaosu kim dayatıyor? Şiddeti kim dayatıyor? Dünyada oyunun kurallarını kim çiğniyor? Uluslararası hukuku kitlesel olarak kim ihlal ediyor? ABD'nin desteğiyle siyonist sağ ve neo-faşist sağ yapıyor bunları." diye konuştu.

"Neonazi aşırı sağ kazandı"

Maduro, 21 Kasım 2023'teki açıklamasında, Arjantin'de devlet başkanı seçimlerini aşırı sağcı Javier Milei'nin kazanmasına ilişkin, "Neonazi aşırı sağ kazandı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Milei ise Maduro'ya yönelik birkaç kez "diktatör" suçlamasında bulunarak, Venezuela'daki muhalefet partilerine "tam" desteğini ifade etmişti.


Şifa Hastanesi'ni toplu mezara çevirmişler! Kan donduran görüntüler İsrail vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi

Katil İsrail ordusunun baskın düzenleyerek 2 hafta boyunca yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü ve harabeye çevirdiği Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda toplu mezar bulundu. Hastanenin avlusunun çeşitli yerlerinde onlarca çürümüş, yanmış, kesilmiş, toplu veya tek başına gömülmüş cesetlere rastlandı. Sağlık Bakanlığı Acil Durum Komitesi Üyesi Mutasım Salah, "Şifa Hastanesinde ilk toplu mezar, hastanenin ön bahçesinde gömülü 10 cenazenin bulunmasının ardından ortaya çıktı. Bulunan cenazelerin bir kısmı çürümüş durumda, bir kısmı da vücut parçalarından ibaret ve bazı cesetler kadınlara ait." diyerek İsrail vahşetinin büyüklüğünü açıkladı.


#Siyonizm
#Arjantin Devlet Başkanı
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#Nicolas Maduro
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