İşgalciden çocuklara cinsel saldırı

İsrail ordusu ve istilacı Yahudi yerleşimcilerin cinsel saldırıları çocuklara kadar uzanırken uluslararası ve yerel kamuoyunun gündemine oturdu. İç ve dış baskılar sonrası çocuklara cinsel saldırı suçlarını kabul eden İsrail makamları, istilacı yerleşimcilerin kendi içindeki tacizlerle ilgili daha önce görmezden geldikleri şikayetleri raftan indirmek zorunda kalıyor.
Gazze’de 2,5 yıldır soykırım işleyen ve Batı Şeria’da adım adım ilhak faaliyeti yürüten işgalci İsrail, hapishanelerdeki cinsel saldırı raporlarının ardından yerleşimci Yahudilerin çocuklara yönelik cinsel saldırılarını da itiraf etti. Kanal 11’de Roni Singer imzasıyla yayınlanan raporda, yerleşimcilerin cinsel saldırılarına maruz kalan 5 mağdurun ifadelerine yer verildi. Raporun ardından İsrail makamları, cinsel saldırı vakalarının doğruluğunu itiraf ederken şikayetlere ilişkin soruşturma başlatmak zorunda kaldı. Buna paralel olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, İsrail’i çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uygulamaları nedeniyle “kara listeye” almasının da yankıları sürüyor.
İSTİLACI BİRİMDE SİSTEMATİK SALDIRI
Roni Singer imzasıyla Kanal 11’de yayınlanan raporun ardından işgal altındaki Batı Şeria'daki Gush Etzion Bölgesel Konseyi, bu saldırıları kabul etti. Konsey tarafından yayınlanan açıklamada, yaşanan vakalar “yerleşimci topluluğu içinde gerçekleşen, çocuklara yönelik toplu tecavüzü içeren ağır, çok katılımcılı cinsel ritüel istismarı" olarak kabul eden benzeri görülmemiş ihlal diye nitelendi. Kayıtlı kanıtlara dikkat çekilen açıklamada, failler kınanırken çocuklara yönelik cinsel saldırı eylemleri için “saf kötülük ve ahlaki çöküntü” ifadeleri kullanıldı. Konseyin açıklaması, yükselen kamuoyu tepkisini yönetmeyi amaçlasa da İsrail polisinin daha önce raflara kaldırılmış şikayetleri yeniden açması ve yerleşimcilerin organize istismarlarına karşı cezai soruşturma yürütmesi yönündeki baskılar artıyor.
BM’NİN KARA LİSTESİ TEL AVİV’İ PANİKLETTİ
İstilacı Yahudi yerleşimcilerin çocuklara yönelik cinsel saldırılara karıştığına ilişkin resmi itiraf, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsrail’i, aralarında hapishanelerdeki cinsel istismarların da olduğu çeşitli ihlaller yüzünden kara listeye almasıyla eş zamanlı geldi. Guterres’in kararı, Tel Aviv’deki İsrailli yetkilileri panikletti. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, kararın ardından sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, Guterres görevde kaldığı sürece İsrail misyonunun Genel Sekreterlik ofisiyle hiçbir şekilde "temas kurmayacağını" ve halefinin atanmasını bekleyeceklerini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı açıklamada, İsrail’in kara listeye alınmasını “utanç verici ve absürt” olarak nitelerken Guterres'in "görevdeki son aylarını İsrail'e yönelik asılsız suçlamalar üretmek için kullandığı" iddiasını öne sürdü.
Ultra-Ortodokslar istismarla anılıyor
- Çocuklara cinsel ihlal vakaları, sadece İsrail’deki aşırı sağcı yerleşimcilerle sınırlı kalmıyor. Ultra-Ortodoks Yahudi tarikatlar, birçok ülkede cinsel istismarla anılıyor. Kolombiya'nın Yarumal şehrinde geçtiğimiz kasım ayında bir otele yapılan baskında, çocuk istismarına karıştıkları gerekçesiyle Lev Tahor tarikatı üyesi 9 Yahudi gözaltına alınmıştı. Baskın sırasında otelde bulunan 17 çocuk, devlet korumasına alınmıştı. Bugüne kadar aralarında ABD, Guatemala ve Meksika'nın da yer aldığı bazı ülkelerde faaliyet gösteren tarikatın, 300 ila 350 üyesi olduğu düşünülüyor. Meksikalı yetkililer 2022'de de Lev Tahor kampına baskın düzenleyerek çocuk ve gençleri istismar koşullarından kurtarmıştı.