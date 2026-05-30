İşgalciden çocuklara cinsel saldırı

Çocuklara cinsel ihlal vakaları, sadece İsrail’deki aşırı sağcı yerleşimcilerle sınırlı kalmıyor. Ultra-Ortodoks Yahudi tarikatlar, birçok ülkede cinsel istismarla anılıyor. Kolombiya'nın Yarumal şehrinde geçtiğimiz kasım ayında bir otele yapılan baskında, çocuk istismarına karıştıkları gerekçesiyle Lev Tahor tarikatı üyesi 9 Yahudi gözaltına alınmıştı. Baskın sırasında otelde bulunan 17 çocuk, devlet korumasına alınmıştı. Bugüne kadar aralarında ABD, Guatemala ve Meksika'nın da yer aldığı bazı ülkelerde faaliyet gösteren tarikatın, 300 ila 350 üyesi olduğu düşünülüyor. Meksikalı yetkililer 2022'de de Lev Tahor kampına baskın düzenleyerek çocuk ve gençleri istismar koşullarından kurtarmıştı.