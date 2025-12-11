İspanya Başbakanı Sanchez ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Madrid'de görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Sanchez, Filistin'de yaşanan soykırımın sorumlularının hesap vermesi gerektiğinin altını çizerek," Gerçek bir barışa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Madrid'de bir araya geldi.
İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin Filistin Ulusal Yönetimi'ne desteğinin devam edeceğinin garantisini verdi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas da İspanya'nın verdiği desteğe teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tam olarak uygulanması çağrısında bulunan Abbas, Batı Şeria'daki şiddete son verilmesi için yardım istedi.
Madrid'de İspanya Kralı 6. Felipe tarafından da kabul edilen Abbas, Mayıs 2024'te İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmen kabul etmesinin ardından bu ülkeye ikinci resmi ziyarette bulundu.