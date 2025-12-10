Gazze zehirle yaşıyor: İşgalci kıyı şeridini yavaş yavaş öldürüyor

Yaptığı saldırılarla Gazze’yi yerle bir eden İsrail, oluşan molozun ve tehlikeli atığın kaldırılmasına müsaade etmeyerek kıyı şeridinin zehirliyor. Filistin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, işgal gücünün Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıldır süren saldırıları sonucu, bölgede 4 milyon tonu tehlikeli atık olmak üzere toplam 60 milyon tonun üzerinde moloz ve yıkım atığı oluştu. Şeridin güneyindeki kentlerde acil müdahalelere ilişkin gerçekleştirilen operasyon odası toplantısında, söz konusu duruma acil müdahale edilmesi gerektiği, kıyı şeridinin yavaş yavaş zehirlendiği ve ölüme mahkum edildiği bildirildi.

ASBEST VE PATLAYICI MADDE TEHLİKESİ

"Tehlikeli atıklar arasında 50 bin ton asbest ve yaklaşık 100 bin ton patlayıcı madde içerikli henüz patlamamış mühimmat bulunuyor” denilen açıklamada, “İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki su ve kanalizasyon şebekesinin yüzde 80'ini yok etti. Saldırılar ayrıca binden fazla sanayi yapısını yıktı ve sahildeki yeraltı su havuzlarında büyük çaplı kirliliğe sebep oldu” ifadeleri yer aldı. Kurum, kuzeyden güneye yaşanan zorunlu göçler nedeniyle çok sayıda gelişigüzel çöplük oluştuğunu, 700 bin tondan fazla katı atığın biriktiğini, atık depoları ve tıbbi atık arıtma tesislerinin yıkıldığını ve yeni alanların kirletildiğini belirtti.

DENİZ VE DOĞAL ALANLARI DA TAHRİP ETTİ

Ayrıca açıklamada, saldırıların toprağa ve yüzey sularına önemli miktarda kimyasal, yağ, güneş pili, pil ve asbest sızmasına yol açtığı; kentte yoğun kirlilik yaşandığı vurgulandı. Deniz kıyısından yaklaşık 700-1000 metre açıklıkta gri ve siyah lekeler oluştuğunu ve bunun balıkçılık alanını daralttığını belirten Çevre Kalitesi Kurumu, kıyı ve plaj çevresindeki 3 bin 700 dönümlük alanın ve Gazze Şeridi'ndeki tek doğa koruma alanı olan Gazze Vadisi Doğa Koruma Alanı'nın yüzde 50'sinin tahrip edildiğine dikkat çekti. Filistin Çevre Kurumu, İsrail saldırılarının "Gazze'deki tarım ürünlerinin yüzde 95'ini, ağaçlardan elde edilen ürünlerin yüzde 98'ini ve yıllık ürünlerin de yüzde 89'unu yok ettiğini" vurguladı.

BASKIDAN KAÇINMAK İÇİN MOLOZLARIN KALDIRILMASINA KARŞI

Terör devleti, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin üstünden 2 yıl geçmesine karşın, kıyı şeridine yardım malzemelerinin girişine müsaade etmiyor. Çok sınırlı sayıda iş makinesinin girişine onay veren İsrail, bu iş makinelerinin de molozların kaldırılması için değil, rehinelerin cesetlerinin yerlerinin belirlenmesi için kullanılmasına müsaade ediyor. Savaşın başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırıları sonucu 70 binden fazla Filistinli ölürken, 15 binden fazla kişinin akıbeti bilinmiyor. Molozların kaldırılmasıyla kayıp kişilerinin cesetlerinin açığa çıkacağı ve İsrail’in neden olduğu yıkımın boyutunun anlaşılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Terör devletinin yaşayacağı baskından kaçınmak için molozların kaldırılmasına müsaade etmediği değerlendiriliyor.











