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Dünya

İspanya donanmasından 4 gemi yolda

İspanya, yardım için Türkiye’ye gelen amfibi hücum gemisi “Juan Carlos I” ve amfibi çıkarma gemisi “Galicia”ya ek olarak, Blas de Lezo Firkateyni ile Cantabria Lojistik Gemisi’ni de personel ve malzeme nakli için sevk ettiğini duyurdu. 202 metrelik Juan Carlos I, 500 deniz piyadesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:25 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İspanya, yardım için Türkiye’ye gelen amfibi hücum gemisi “Juan Carlos I” ve amfibi çıkarma gemisi “Galicia”ya ek olarak, Blas de Lezo Firkateyni ile Cantabria Lojistik Gemisi’ni de personel ve malzeme nakli için sevk ettiğini duyurdu. 202 metrelik Juan Carlos I, 500 deniz piyadesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılacak. Gemide bulunan iniş helikopteri pisti sayesinde, hava aracıyla hastalar nakledilecek ve çevre illere sevki sağlanacak. Galiçya isimli gemiyle yardım malzemeleri yollayan Madrid yönetimi, ilerleyen günlerde deprem bölgelerindeki lojistik ihtiyacını giderecek. İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’ye sahra hastanesi kurulması için 70 kişilik profesyonel ekibin gönderileceği bildirilmişti. Sahra hastanesinde 70 kişilik profesyonel ekibin görev alacağı, hastanesinin günde 150-200 hastaya bakabilecek, ameliyat yapabilecek ve 20 kişiyi yatılı olarak ağırlayabilecek bir donanıma sahip olduğu kaydedildi.


#Deprem
#İspanya
#Gemi
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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İspanya donanmasından 4 gemi yolda
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