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İsrail BM'ye ait yardım dağıtım merkezini vurdu: 4 ölü

İsrail BM'ye ait yardım dağıtım merkezini vurdu: 4 ölü

23:089/05/2025, Cuma
IHA
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Katil İsrail, yardım girişlerine izin vermediği Gazze'de yardım merkezini vurdu.
Katil İsrail, yardım girişlerine izin vermediği Gazze'de yardım merkezini vurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde insanlık dışı eylemlerini sürdürüyor. İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinli kaynaklar, ambulansların hızla olay yerine sevk edildiğini, çok sayıdaki yaralının Endonezya Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 787'ye, yaralananların sayısının ise 119 bin 349'a yükseldiğini açıklamıştı.



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