İsrail yardım gönüllülerine işkence uyguluyor: Madleen aktivisti açlık grevinde

Madleen yelkenlisindeki aktivistlerin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah, aktivistlerin son durumu hakkında açıklama yayınladı. Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın geminin alıkonulmasından itibaren açlık grevine başladığı ve aktivistlerin gözaltı merkezinde tahtakurusu istilası ve sadece içilemeyen musluk suyuna erişimle karşı karşıya bırakıldığı belirtildi. AP Milletvekili Rima Hassan'ın hücre duvarlarına "Free Palestine (Özgür Filistin)" yazdığı için, "camı olmayan, karanlık ve düşük hijyenik koşullardaki" bir hücreye nakledildiği, avluya çıkmasına ise izin verilmediği aktarıldı.

Fransız aktivist Baptiste Andre, sınır dışı edildikten sonra Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Andre, geminin durdurulmasının ardından İsrail’in Aşdod Limanı’na götürüldüklerini, burada 200 asker tarafından karşılandıklarını ve birkaç kez aramadan geçirildiklerini belirtti. Andre, "(Greta Thunberg) Uykuya dalar dalmaz, göçmenlik (merkezi) yetkilileri onu uyandırmak için geldi. İçimizden biri uykuya dalınca, müzik son ses açıldı ve yetkililer önümüzde dans etti. Su ve yiyeceğe ulaşmakta zorluk çektik. Bir parça ekmek almak üç saatten fazla sürdü ve tabii ki tuvalete erişimimiz yoktu" dedi. İmzaladıkları belgelere ilişkin ise, “Gelen ilk Fransız olduğumu biliyorum ve bu yüzden yaptım, (geride kalan) yoldaşlarıma ne olduğunu anlatmak için.” Bu belgeleri imzalamayı reddeden aktivistlerin İsrailli yetkililer tarafından “tehdit edildiğini” söyleyen Andre, "Örneğin Milletvekili Rima Hassan. Bir polis memurunun İmzalamazsan kafanı duvara çarpacağım ve bu işi kendi yöntemlerimizle halledeceğiz" diyerek doğrudan tehdit ettiğini duydum” dedi.