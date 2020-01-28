İsrail'de Netanyahu’ya yakın gazete Hakan Fidan’ı hedef gösterdi: Süleymani yerin altında şimdi Hakan Fidan’ın komplolarına odaklanma zamanı İsrail’de yayın yapan ve Netanyahu2ya yakınlığı ile bilinen Makor Rishon gazetesi bir skandala imza atarak "Şimdi Kasım Süleymani, yerin üç arşın altında yattığına göre, onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın komplolarına odaklanma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 28 Ocak 2020, 13:35 Son Güncelleme: 28 Ocak 2020, 13:42 AA