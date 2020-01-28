Dünya İsrailde Netanyahuya yakın gazete Hakan Fidanı hedef gösterdi Süleymani yerin altında şimdi Hakan Fidanın komplolarına odaklanma zamanı
ORTADOĞU

İsrail'de Netanyahu’ya yakın gazete Hakan Fidan’ı hedef gösterdi: Süleymani yerin altında şimdi Hakan Fidan’ın komplolarına odaklanma zamanı

İsrail’de yayın yapan ve Netanyahu2ya yakınlığı ile bilinen Makor Rishon gazetesi bir skandala imza atarak "Şimdi Kasım Süleymani, yerin üç arşın altında yattığına göre, onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın komplolarına odaklanma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
MİT Başkanı Hakan Fidan
MİT Başkanı Hakan Fidan

srail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ı hedef gösteren bir makale yayınladı.

SKANDAL İFADELER

  • Aşırı sağ eğilimli gazetede Pazit Rabin imzasıyla çıkan "Sultan ve Süleymani" başlıklı yazıda, Fidan hakkında asılsız iddialarda bulunuldu.

Bu ay başında Irak’ta düzenlenen ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Fidan’ın "birbirine çok benzediği ve her ikisinin de Irak ile Suriye’de ülkeleri adına vekalet savaşları yürüttüğü" öne sürüldü.

Yazıda, "Şimdi Kasım Süleymani, yerin üç arşın altında yattığına göre, onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın komplolarına odaklanma zamanı geldi." şeklinde skandal ifadelere yer verildi.
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