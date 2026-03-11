Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrailliler sığınaklardan çıkamıyor

İsrailliler sığınaklardan çıkamıyor

04:0011/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail.
İsrail.

ABD ve İsrail'in başlattığı savaşta 11 gün geride kalırken, İran'ın balistik füzeleri her geçen gün daha yıkıcı oluyor.

Son olarak İran ordusu, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa’da enerji altyapısını hedef aldığını açıkladı. ABD ve İsrail’e yönelik sert ifadelerin yer aldığı açıklamada mücadelenin “Saldırıların nihai zafere kadar süreceği” vurgulandı. Öte yandan, ABD-İsrail ittifakının İran'a yönelik 28 Şubat’ta başlayan saldırılarına karşı İran'dan düzenlenen misillemelerde ölü sayısının 13’e yükseldiği bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre aynı süreçte toplam 2 bin 339 kişi yaralandı. İran’ın son saldırılarında Yehud, Holon ve Bat Yam kentleri balistik füzelerle hedef alındı. Yehud’daki saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yoğun füze saldırıları nedeniyle İsrail’de günlük hayat neredeyse durma noktasına geldi. Sirenlerin sık sık çalması nedeniyle İsraillilerin büyük bölümü saatlerce sığınaklarda kalmak zorunda kalıyor. Özellikle Tel Aviv çevresinde elektrik altyapısının zarar görmesi ve füzelerin hava savunma sistemlerini zorlaması, İsrail’de hem güvenlik hem de sivil yaşam üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.



#İsrail
#ABD
#İran
#savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Mart ara tatili bu hafta mı başlıyor? 2026 ara tatil tarihleri