İsrailliler sığınaklardan çıkamıyor

Son olarak İran ordusu, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa’da enerji altyapısını hedef aldığını açıkladı. ABD ve İsrail’e yönelik sert ifadelerin yer aldığı açıklamada mücadelenin “Saldırıların nihai zafere kadar süreceği” vurgulandı. Öte yandan, ABD-İsrail ittifakının İran'a yönelik 28 Şubat’ta başlayan saldırılarına karşı İran'dan düzenlenen misillemelerde ölü sayısının 13’e yükseldiği bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre aynı süreçte toplam 2 bin 339 kişi yaralandı. İran’ın son saldırılarında Yehud, Holon ve Bat Yam kentleri balistik füzelerle hedef alındı. Yehud’daki saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yoğun füze saldırıları nedeniyle İsrail’de günlük hayat neredeyse durma noktasına geldi. Sirenlerin sık sık çalması nedeniyle İsraillilerin büyük bölümü saatlerce sığınaklarda kalmak zorunda kalıyor. Özellikle Tel Aviv çevresinde elektrik altyapısının zarar görmesi ve füzelerin hava savunma sistemlerini zorlaması, İsrail’de hem güvenlik hem de sivil yaşam üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.