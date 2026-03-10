İran’dan ABD-İsrail ittifakına teslim olmayız mesajı

ABD-İsrail saldırıları ve bu bağlamdaki son bölgesel gelişmelere ilişkin dün bir değerlendirme yapan Galibaf, İran’ın savaşı başlatan taraf olmadığını belirterek, "Onların yaptığı her eylemin bir karşılığı olacaktır. Trump bilsin ki teslim olmayacağız ve cesurca savaşacağız. İran’da hayatımız, halkımız ve inançlarımız dini ilkelere dayanmaktadır ve bu temelde yaşıyoruz. Biz bu savaşın hak ile batılın ve zalim ile mazlumun karşı karşıya gelmesi olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle inancımız ve imanımızla bu savaşta sahadayız" diye konuştu. ABD ve İsrail’in sivilleri hedef aldığını belirten Galibaf, "Bir ilkokula saldırdılar ve çok sayıda öğrenciyi hedef aldılar. Trump da son paylaşımlarından birinde yerleşim merkezlerini hedef alabileceklerini söyledi. Düşman son olarak yakıt depolarımıza saldırdı. Dün geceden itibaren Tahran ve Elburz’daki bazı yakıt depoları ile Keşm Adası’ndaki tuzlu su arıtma tesisini hedef aldı. Bu, altyapılara yönelik saldırıların başladığını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD-İsrail ittifakının İran’a karşı oluşturmak istediği yerel bir silahlı güce ilişkin de konuşan Galibaf, “ABD nereden ve hangi topraklardan bize karşı harekete geçerse veya oradan bize doğru ateş açılırsa biz de açık ve kararlı şekilde karşılık vereceğiz” cümlelerini sarf etti. ABD’nin İsrail’in etkisi altında olduğunu savunan Galibaf, "ABD, Siyonist rejimin ve Netanyahu’nun aracı haline gelmiştir. Netanyahu Trump’ı istediği gibi yönetiyor ve ondan faydalanıyor. Bir sonraki fırsatta Netanyahu’nun Trump’ı nasıl kendi boyunduruğu altına aldığını ve kendi isteklerini nasıl ona kabul ettirdiğini açıklayacağım" diye konuştu. Galibaf, ABD ve İsrail’in savaşın başında hesap hatası yaptığını belirterek, "Onların düşüncesi, ilk hamlede Dini Lider Ali Hamaney’i hedef alarak büyük bir başarı elde edecekleri ve savaşın iki ya da üç gün içinde sona ereceği yönündeydi. Savaşı başlatırlarsa halkın sokaklara döküleceğini, ABD’yi destekleyip sisteme karşı çıkacağını düşündüler. Ancak bunun böyle olmadığını gördüler. Halkımız birlik içinde hareket etti. Ocak ayında yaşanan protestolar da içeriden bir hareket başlatma girişimiydi ancak başarısız oldu. Aslında hem içeride hem dışarıda eş zamanlı bir süreç yürütmeyi planlıyorlardı. Buna göre hem dini lideri hedef almayı hem de içeride bazı hareketleri devreye sokmayı amaçlıyorlardı" ifadelerini kullandı.