Dünya İsveçin PKKlı vekili ülkenin NATOya katılmaması talebini İngiliz medyasında yineledi Türkiyeye boyun eğmeyin
AVRUPA

İsveç'in PKK'lı vekili ülkenin NATO'ya katılmaması talebini İngiliz medyasında yineledi: Türkiye'ye boyun eğmeyin

İsveç'in terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İngiliz medyasına konuştu. Stockholm'ün, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesi gerektiğini savunan Kakabaveh, "Türkiye'nin taleplerine boyun eğmektense, İsveç'in ittifakın dışında kalmasını tercih ederim." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveçin PKKlı vekili ülkenin NATOya katılmaması talebini İngiliz medyasında yineledi: Türkiyeye boyun eğmeyin
Amineh Kakabaveh

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için Türkiye ile müzakereleri sürüyor. Türkiye, iki ülkeden de terör örgütleriyle aralarına kırmızı çizgi çizmesini ve iadesi istenen teröristlerle ilgili işlemleri yerine getirmesini istiyor.

"İTTİFAKIN DIŞINDA KALMAYI TERCİH EDERİM"

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İngiltere basınından The Times'a verdiği demeçte, Stockholm yönetiminden geri adım atmasını istedi.

Kakabaveh, "Türkiye'nin taleplerine boyun eğmektense, İsveç'in ittifakın dışında kalmasını tercih ederim." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ ERDOĞAN İÇİN BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORLAR"

İsveç’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "çekinmesine" inanamadığını belirten Kakabaveh, "O kadar korkuyorlar ki inandıkları her şeyi Erdoğan için bırakmayı düşünüyorlar." ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca, "Çarşamba günü, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için yaptığı başvuruları veto edecek." denildi.

MADRİD'DE ÖNEMLİ ZİRVE

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi, İspanya’nın başkenti Madrid’de 28-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye; NATO, İsveç ve Finlandiya ile Madrid'de gerçekleştireceği dörtlü zirvede, askeri ittifaka katılmak isteyen İskandinav ülkelerine taleplerini bir kez daha iletecek.

NATO öncesi 4’lü zirve
GÜNDEM
NATO öncesi 4’lü zirve

İsveç'in PKK'lı vekilinden yeni tehdit: Türkiye'nin taleplerini karşılamayın
DÜNYA
İsveç'in PKK'lı vekilinden yeni tehdit: Türkiye'nin taleplerini karşılamayın
İnsanın oturup ağlayası geliyor

'İnsanın oturup
ağlayası geliyor'

Kapıkule'den girişleri sürüyor: Akın akın geliyorlar...
Sınıra ejderha gözü

Sınıra ejderha gözü

​Hudut güvenliğinde kaçak geçişlere dur diyecek.
Eşcinsellik doğuştandır yalanı nasıl ortaya çıktı?

ABD ve eşcinsellik hakkındaki sözleri hafızalara kazındı.

Depoyu doldururken 150 lira fark edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.