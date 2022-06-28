İsveç'in PKK'lı vekili ülkenin NATO'ya katılmaması talebini İngiliz medyasında yineledi: Türkiye'ye boyun eğmeyin

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için Türkiye ile müzakereleri sürüyor. Türkiye, iki ülkeden de terör örgütleriyle aralarına kırmızı çizgi çizmesini ve iadesi istenen teröristlerle ilgili işlemleri yerine getirmesini istiyor.

"İTTİFAKIN DIŞINDA KALMAYI TERCİH EDERİM"

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İngiltere basınından The Times'a verdiği demeçte, Stockholm yönetiminden geri adım atmasını istedi.

Kakabaveh, "Türkiye'nin taleplerine boyun eğmektense, İsveç'in ittifakın dışında kalmasını tercih ederim." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ ERDOĞAN İÇİN BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORLAR"

İsveç’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "çekinmesine" inanamadığını belirten Kakabaveh, "O kadar korkuyorlar ki inandıkları her şeyi Erdoğan için bırakmayı düşünüyorlar." ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca, "Çarşamba günü, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için yaptığı başvuruları veto edecek." denildi.

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MADRİD'DE ÖNEMLİ ZİRVE

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi, İspanya’nın başkenti Madrid’de 28-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye; NATO, İsveç ve Finlandiya ile Madrid'de gerçekleştireceği dörtlü zirvede, askeri ittifaka katılmak isteyen İskandinav ülkelerine taleplerini bir kez daha iletecek.

GÜNDEM NATO öncesi 4’lü zirve