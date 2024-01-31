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Dünya

İsveç'te ayrımcılığa uğrayan Müslüman kadın ile ilgili dikkat çeken karar

İsveç'te sağlık kontrolü sırasında başörtüsünün çıkarılması istenen bir Müslüman kadına yönelik ayrımcılık iddiasıyla açılan davada, mahkeme 6 bin 200 avro tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, başörtüsü takan kadının dini inançlarına saygı gösterilmediği ve ayrımcılığa uğradığı sonucuna vararak tazminat ödemesine hükmetti.

09:59 - 31/01/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının yazılı açıklamasına göre, Uppsala kentinde boyun ağrısı şikayetiyle bir sağlık merkezine başvuran ismi paylaşılmayan Müslüman kadından doktor başörtüsünü çıkarmasını istedi.


"Dini ayrımcılığa maruz kaldı"


Kadının 22 Mart 2023'te maruz kaldığı ayrımcılık olayını ombudsmana taşıdığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Doktor kadının başörtüsü ile ilgili olmayan rahatsızlığına rağmen kadının başörtüsünü çıkartmasını istemesinden dolayı dini ayrımcılığa maruz kaldığını tespit ettik. Sağlık merkezinin bağlı bulunduğu Uppsala Belediyesinin söz konusu kadına 6 bin 200 avro tazminat ödemesine karar verdik."


Uppsala Belediyesi de karar hakkında açıklama yapmayacağını duyurdu.




#İsveç
#tazminat
#Müslüman
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