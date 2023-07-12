İtalyan mücevher markası Bulgari Tayvan’ı ülke olarak listelediği için Çin’den özür diledi

İtalyan mücevher ve lüks eşya markası Bulgari, internet sitesinde Tayvan'ı ülke olarak listelediği için Çin'den özür diledi.





Çin hükümeti, topraklarının parçası gördüğü Tayvan'ı bağımsız ülke olarak nitelendiren uluslararası markaları boykot ediyor.





Uluslararası internet sitesinde Tayvan'ı ülke olarak listeleyen Bulgari, sosyal medyadaki tepkilerin ardından özür diledi.





Bulgari, "Markamızın resmi internet sitesinde yönetimsel ihmal sonucu mağaza adreslerinin haritada hatalı olarak işaretlenmesi tarafımızca derhal düzeltildi." açıklamasında bulundu.





'Böyle bir özür Çinli tüketicileri pek ikna edemez'

Marka, ayrıca Güney Çin Denizi'ndeki iddiaları ve sürgündeki Tibet ruhani lideri Dalai Lama'nın statüsü de dahil olmak üzere Pekin'in diğer hassasiyetlerini rencide ettiği iddiasıyla eleştirildi.





Çinli sosyal medya kullanıcıları ve bazı devlet destekli yayınlar, Bulgari'nin uluslararası sosyal medya hesapları üzerinden de özrü paylaşmasını istedi.





China Daily gazetesinde, Bulgari'nin uluslararası sitesinde hata yaptığına ancak sadece Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo platformunda özür dilediğine işaret edilerek, "Böyle bir özür Çinli tüketicileri pek ikna edemez. " ifadesi kullanıldı.





Valentino, Calvin Klein, Coach, Zara ve Delta Airlines gibi uluslararası markalar daha önce internet sitelerinde Tayvan’ı Çin'den ayrı bir ülke veya bölge olarak listeledikleri için özür dilemişlerdi.





Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz de 2018’de sosyal medya hesaplarında Dalai Lama'dan alıntı yaptığı için özür dilemişti.









Pekin'in "tek Çin" politikası

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.





Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.











