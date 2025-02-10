Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İyilik Gemisi Ariş’e demirledi

İyilik Gemisi Ariş’e demirledi

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:0010/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İyilik Gemisi
İyilik Gemisi

Gazze’ye 2 bin ton yardım malzemesi taşıyan 15. İyilik Gemisi, Mısır’ın Ariş Limanı’na demirledi. Kızılay’ın Mısır Ekip Başkanı Ahmet İşler, “Malzemeler, Mısır, Gazze ve İsrail üçgeninde yeralan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’na doğru yola çıkacak” dedi.

Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’nin Mersin Limanı’ndan kalkan 15’inci İyilik Gemisi, Mısır’ın Ariş Limanı’na demirledi. 15’inci İyilik Gemisi’nde on binlerce çadır, battaniye, gıda ürünü yer aldı. Kızılay’ın Mısır Ekip Başkanı Ahmet İşler, “İnsani yardım malzemeleri, TIR’lara yüklendikten sonra önce Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’na ardından da Mısır, Gazze ve İsrail üçgeninde yer alan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’na doğru yola çıkacak” dedi.


#İyilik Gemisi
#Gazze
#Ariş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BYD ATTO 2'nin Türkiye satış tarihi belli oldu: 0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşıyor