İyilik Gemisi Ariş’e demirledi

Gazze’ye 2 bin ton yardım malzemesi taşıyan 15. İyilik Gemisi, Mısır’ın Ariş Limanı’na demirledi. Kızılay’ın Mısır Ekip Başkanı Ahmet İşler, “Malzemeler, Mısır, Gazze ve İsrail üçgeninde yeralan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’na doğru yola çıkacak” dedi.
Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’nin Mersin Limanı’ndan kalkan 15’inci İyilik Gemisi, Mısır’ın Ariş Limanı’na demirledi. 15’inci İyilik Gemisi’nde on binlerce çadır, battaniye, gıda ürünü yer aldı. Kızılay’ın Mısır Ekip Başkanı Ahmet İşler, “İnsani yardım malzemeleri, TIR’lara yüklendikten sonra önce Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’na ardından da Mısır, Gazze ve İsrail üçgeninde yer alan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’na doğru yola çıkacak” dedi.