Türkiye'nin 'İyilik Gemisi' Mısır'a ulaştı: Gazze'ye 871 ton insani yardım ulaştıracak

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Mersin Limanı'ndan yola çıkan ve Gazze'ye insani yardım taşıyan geminin Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştığını duyurdu. Büyükelçilik, Türkiye'den gönderilen yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Mersin Limanı'ndan yola çıkan ve Gazze'ye insani yardım taşıyan geminin Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştığını duyurdu.
Büyükelçilik, Türkiye'den gönderilen yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ateşkesin ilanından sonra Gazze'ye insani yardım faaliyetlerinin büyük ivme kazandığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin insani yardım çalışmaları çerçevesinde "Akdeniz" isimli "14. İyilik Gemisi'nin" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştığı belirtildi.
Ariş'e ulaşan gemiyi, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısırlı liman yetkilileri ve Mısır Kızılay temsilcileri karşıladı.
Açıklamada, ikinci yardım gemisinin de 2 Şubat Pazar günü Mısır'a ulaşacağı kaydedildi.
Gemi dün Mersin'den yola çıktı
14. insani yardım gemisi; 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 wc/duş kabini, 300 jeneratör olmak üzere toplam 871 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmak için yola çıktı.