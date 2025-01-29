Türkiye'nin 'İyilik Gemisi' Mısır'a ulaştı: Gazze'ye 871 ton insani yardım ulaştıracak

Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığımız #İyilikGemisi yola çıktı. 1️⃣4️⃣. insani yardım gemimiz; ⛺️ 10.460 çadır 🧣 14.350 battaniye 🚿 20 adet wc/duş kabini ⚡️ 300 jeneratör olmak üzere, toplam 8️⃣7️⃣1️⃣ ton insani… pic.twitter.com/KLU99mg17C

14. insani yardım gemisi; 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 wc/duş kabini, 300 jeneratör olmak üzere toplam 871 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmak için yola çıktı.