Karagöl’de kışkırtma ​

Karabağ zaferi sonrası Azerbaycan Laçin rayonunun kuzey kısmında yer alan Karagöl’de yeniden konuşlanıyor. Son 5 gündür başta ABD, Rusya ve Fransa olmak üzere çok sayıda ülkeyle görüşen Ermenistan ise lobi peşinde. Ermeni lider Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusunun 3,5 kilometrekarelik Ermenistan toprağını işgal ettiğini öne sürüyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise hava koşullarının iyileşmesinin ardından ordunun kendi mevzilerine konuşlandığını açıkladı. Ermenistan Güvenlik Konseyi, olayı gündemde tutmak için arka arkaya 3 toplantı yaptı. Rusya ile defalarca görüşen Ermeniler, Azerbaycan’ın gölün tamamına sahip olmaya çalıştığı iddialarını dile getirdi. Gelişmeye ABD’nin ardından Minsk Grubu üyesi Fransa da dahil olurken, Ermeniler bu sayede Azerbaycan’ı işgalci ilan etmeye çalışıyor.

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Nikol Paşinyan

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Ermenistan’ın mutabakata uymadığı gibi Azerbaycan’ı işgalci ilan etmeye çalıştığını kaydeden Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramin Sadigov, 1975-1976 yıllarına ait Sovyetler Birliği haritalarına göre Karagöl’ün Azerbaycan’a ait olduğunu söyledi. Sadigov, “26 yıllık süreçte Azerbaycan’ın hakkı olan topraklarda kendilerininmiş gibi yaşadıkları için, bu durumu işgal olarak algılıyorlar” dedi. Azerbaycan’ın sınır ihlali yaptığını öne sürüp uluslararası camiayı harekete geçirmeye çalışmasının, Paşinyan’a seçim öncesi artı puan kazandırabileceğini kaydeden Sadigov, “Bu nedenle Karagöl’ü öne sürüyor. Ayrıca 26 yıldır Ermenistan’a Azerbaycan topraklarından çık demeyen Minsk grubu üyeleri de bu konuda oldukça aktif. Bu ülkelerin esas hedefi Türkiye ile Orta Asya’yı kucaklaştıracak Zengezur koridorunun açılmasını engellemek” diye konuştu.

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