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Dünya

Katil İsrail ordusu Han Yunus'taki bazı bölgelerin tahliye edilmesi çağrısı yaptı

İsrail ordusu, hedef alacağı Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki bazı mahallelerin boşaltılmasını istedi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından paylaştığı haritada, Filistinlilerden Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı "Karara 3" ve "Satr" bölgelerini boşaltmaları çağrısında bulundu.

12:31 - 15/08/2024 Perşembe
AA
Foto: AA
Foto: AA

Bölge sakinlerinden "güvenli bölgelere" gitmelerini isteyen Adraee, açıklamada adı geçen yerlerden Hamas ve diğer örgütlerin İsrail'e füze fırlattığını öne sürdü. İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, daha önce yaptığı açıklamalarda Han Yunus'un 10'dan fazla mahallesinin boşaltılmasını istemişti.


Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde güvenli bir yerin olmadığını vurguluyor.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinliler, defalarca zorla yerinden edildi. Bu Filistinlilerden bazıları yakınlarının yanına sığınırken bazıları da sokaklarda, okullarda veya park gibi alanlarda zor koşullar altında yaşamaya çalışıyor.


Filistinliler, salgın hastalıklarla karşı karşıya

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bu bölgelerde Filistinliler, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalıyor.


Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana zorla yerlerinden edilenlerin sayısı iki milyona ulaştı.

#Han Yunus
#israil
#Gazze
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