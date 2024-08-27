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Dünya

Katil İsrail yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor? Bölgede tansiyonu yeniden yükseltecek iddia: İran, Suriye, Lübnan, Yemen...

Terör devleti İsrail'in katil ordusundan ismi açıklanmayan bir askeri kaynak, Sky News Arapça'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İddiaya göre, siyonist İsrail, İran, Suriye, Lübnan ya da Yemen'deki potansiyel tehditlere karşı 'önleyici' bir saldırı başlatacak. İşte detaylar...

15:39 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 15:58 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Eli kanlı İsrail Ordusu'ndan ismi açıklanmayan bir askeri kaynak, Sky News Arapça'ya konuştu. Askeri kaynağın iddiasına göre, terör devleti İsrail, İran, Suriye, Lübnan ya da Yemen'deki potansiyel tehditlere karşı önleyici bir saldırı başlatacak.

Katil İsrail'in pazar sabahı Hizbullah'a yönelik 'önleyici saldırılarına' değinen kaynak, ordunun Lübnan'daki hedeflerin çoğunu imha ettiğini öne sürerek, Hizbullah tarafından fırlatılan ve Glilot istihbarat üssünü hedef alan insansız hava araçlarının Hayfa Körfezi'ni geçemediğini iddia etti.

Saldırı kararının siyasi kademeye bağlı olduğunu vurgulayan kaynak, savaşın sonunda İsrail'in kuzey sınırının, asker sayısının artırılması ve güvenlik altyapısının iyileştirilmesiyle tamamen farklı bir yer hale geleceğini belirtti.




#İsrail
#İran
#Suriye
#Lübnan
#Yemen
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