Katil İsrail yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor? Bölgede tansiyonu yeniden yükseltecek iddia: İran, Suriye, Lübnan, Yemen...

İşgalci İsrail'in, Gazze Şeridi'ne hain saldırıları 325 gündür tüm dünyanın 'Soykırımı durdur." çağrılarına rağmen devam ediyor. Katillerin, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca düzenlediği saldırıda aralarında TRT Arabi kameramanı Muhammad el-Zaanin ve bir diğer gazeteci Muhammed Karaca'nın da bulunduğu 6 Filistinli yaralandı. Saldırıda, TRT kameramanı Muhammad el-Zaanin gözünden yaralandı. Yaralananlar, Nasır Hastanesi'nde tedavi altına alındı.