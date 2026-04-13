Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 333'e yükseldi

12:4013/04/2026, Pazartesi
AA
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere hayatını kaybeden 4 kişinin naaşı ve 10 yaralı getirildi.
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 333'e ulaştı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 754 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 100 kişi yaralandı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere hayatını kaybeden 4 kişinin naaşı ve 10 yaralının getirildiği belirtildi.
Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 754 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 100 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 333'e, yaralı sayısının da 172 bin 202'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?