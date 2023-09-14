Kolombiya'da çete liderinin cesedi mezarından çalındı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 6 Mayıs'ta ölü bulunan Ekvadorlu çete lideri Junior Roldan 'ın cesedinin Kolombiya'daki mezarından çalındığı açıklandı.

BBC'nin haberine göre, Roldan'ın cenazesini kimse almayınca 18 Mayıs'ta Envigado kasabasındaki bir mezarlığa defnedilmişti. Kolombiya polisi, cesedin çalındığını açıkladı.

Gece saatlerinde mezarlığa giren kişiler cesedi çaldı

Los Choneros isimli çetenin iki numaralı ismi olan Junior Roldan, Ekvador'da faaliyet gösteriyordu. İki kere silahlı saldırıya uğradıktan sonra Kolombiya'ya kaçan Roldan, Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis, Roldán'ın kaçarken yanına aldığı parayı çalmak isteyen korumasının Roldán'ı öldürdüğü ihtimali üzerinde duruyordu. Fakat olayla ilgili hiçbir şüpheli gözaltına alınmadı.

Kolombiya polisi, 12 Eylül Salı günü mezarlığın kapısını açık görünce bölgede arama yaptı ve cenazelerin duvardaki bölmelere defnedildiği mezarlıktaki kapaklardan birinin açık olduğunu fark etti. Polis, kapısı açık olan bölmenin Junior Roldan'a ait olduğunu ve gece saatlerinde mezarlığa giren kişilerin cesedi çaldığını söyledi. Hırsızlığın doğrudan çete liderini mi hedef aldığı veya hangi saikle yapıldığı netlik kazanmadı.

Hapishane üzerinde drone'la patlama

Junior Roldan, daha önce de tutuklu bulunduğu hapishanenin üzerinde drone'lara yüklenen patlayıcıların infilak ettirilmesi yoluyla öldürülmeye çalışılmıştı. Los Choneros'un pek çok üyesinin tutuklanması üzerine çete, Ekvador hapishanelerinin en güçlü çetelerinden biri haline gelmiş, dışarıdaki faaliyetlerini hapishaneden yönetmeye de başlamıştı.



