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Dünya

Komşudan anlamlı çıkış: Hepimiz Türküz

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye’nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan karikatürde Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak “Hepimiz Türküz” ifadesine yer verdi.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:28 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
“Hepimiz Türküz”

“Hepimiz Türküz”

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye’nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan karikatürde Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak “Hepimiz Türküz” ifadesine yer verdi. Önceki gün Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği on binlerce insanın da yaralandığı depremlerle alay eden skandal bir karikatür yayınlamıştı. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizilmiş ve üzerine “Tank yollamaya bile gerek yok” yazılmıştı. Kathimerini’nin yayınladığı çalışma, Charlie Hebdo’ya cevap olarak yorumlandı. Karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak “Hepimiz Türküz” yazdığı resmedildi. Öte yandan Yunan devlet kanalı ERT, “Ben Seni Sevduğumi” şarkısı eşliğinde Türkiye’deki depremden görüntüler eşliğinde sabah programın açılışını yaptı.


#Türkiye
#Deprem
#Yunanistan
#Kathimerini
1 saat önce
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Komşudan anlamlı çıkış: Hepimiz Türküz
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