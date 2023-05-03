Kral Charles'ın taç giyme töreninde 29 bin polis görevlendirilecek

İngiltere Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat Kral III. Charles'ın taç giyme töreninin Birleşik Krallık tarihindeki en önemli güvenlik operasyonlarından birini içerdiğini söyledi.





Tugendhat, Times Radio'ya "Bu, ülke için son derece önemli bir an. Polis, en hafif deyimiyle her yerde ve istihbaratımız ve diğer güvenlik güçlerimiz, karşılaştığımız zorlukların son derece farkında ve karşı karşıya kalmaya hazır" dedi.





Büyükşehir Polisi, memurların Salı akşamı saray kapılarına yaklaşan ve pompalı tüfek fişeği olduğundan şüphelenilen eşyaları saray arazisine fırlatan bir adamı tutukladığını söyledi.





Polis, adamın arandığını ve bir bıçak bulunduğunu söyledi. Saldırı silahı bulundurma şüphesiyle tutuklandı.





Polis teşkilatı, şüphelinin yanında bulunan bir çantanın şüpheli bulunarak kontrollü bir şekilde patlatıldığını söyledi. Ateş edilmediğini ve kimsenin yaralanmadığını söyledi. Polis, olayın terörle bağlantılı olarak değerlendirilmediğini söyledi.





Kraliçe eşi Charles ve Camilla o sırada Buckingham Sarayı'nda değildi. Olay, Charles'ın yakınlardaki Westminster Abbey'de yapılması planlanan taç giyme töreninden birkaç gün önce meydana geldi. Buckingham Sarayı, 1953'te Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme töreninden bu yana ülkede ilk kez düzenlenen taç giyme töreni için turistler ve uluslararası medya akın etmeye başladıkça bir hareketlilik gördü.





İngiliz polisi tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Kral Charles'ın taç giyme töreni amacıyla Londra sokaklarında 29 bin polis memurunun görevlendirileceği belirtildi.







