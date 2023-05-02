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Dünya

İngiltere'deki taç giyme töreninde değişiklik: Halk sadakat yemini edecek

İngiltere'de Kral Üçüncü Charles’ın taç giyme törenine yönelik sürdürülen hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. 6 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan tören öncesi İngiltere tarihinde görülmemiş bir değişikliğe gidildi. Sadece Lordların Krala bağlılık bildirmesi geleneği yerine Kralın devlet başkanı olduğu diğer tüm ülkelerin halkları Kral’a biat etmeleri istenecek. Yemin metni televizyondan da yayımlanacak.

16:13 . 2/05/2023 Salı
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Kral Üçüncü Charles'ın portresinin basılı olduğu banknotların 2024 yılında dolaşıma gireceği bildirilmişti.

Kral Üçüncü Charles'ın portresinin basılı olduğu banknotların 2024 yılında dolaşıma gireceği bildirilmişti.

İngiltere 6 Mayıs'ta, 96 yıl sonra ilk kez yapılacak taç giyme törenine hazırlanıyor.


Londra’daki Westminster Kilisesi'nde yapılacak törende Kral Üçüncü Charles için İngiltere geleneklerinde önemli bir değişiklik yapıldı.


Törenin 'Lordların Bağlılık Bildirmesi' bölümü 'Halkın Bağlılık Bildirmesi' olarak değiştirildi.


Daha önce sadece aristokrasinin üyeleri Krala biat ediyor, diz çökerek yemin ediyorlardı.


Ancak değişiklikle tarihte ilk kez, İngiliz Milletler topluluğu üyesi ve kralın devlet başkanı olduğu tüm ülkelerin halkı, krala 'gerçek sadakat' yemini etmeye çağrılacak.


Milyonlarca insan töreni ekranlardan izleyecek, ekranlara yansıtılan yemin metnini okuyacak.


Ancak Taç giyme töreni öncesi yapılan anketler, İngilizlerin monarşiye verdiği desteğin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor.


Ulusal Sosyal Araştırmalar Merkezinin son anketine katılanların yüzde 45'i monarşinin kaldırılması gerektiği görüşünde.

Aynı ankete göre, her 10 kişiden sadece üçü monarşinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyor.


Bu, şimdiye kadar kayıtlara geçen en düşük oran.



#Kral Charles
#taç giyme töreni
#İngiltere
#vatandaş
1 saat önce
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