İngiltere son yılların 'en yıkıcı' doktor grevine hazırlanıyor

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) üyelerinin katılacağı ve bugün yerel saatle 07.00'de başlayacak olan grev nedeniyle çeyrek milyondan fazla randevu ve operasyonun iptal edilmesi bekleniyor. Bazı hastaneler, planlanan tedavilerin yarıya kadarının etkilenebileceğini bildiriyor.

BBC'de yer alan habere göre, maaşların yetersizliği gerekçesi ve hasta güvenliğinin sağlanması için greve giden hekimler, mevcut maaş seviyelerinin işe alımları etkilediğine ve birçok hekimin bu nedenle mesleği bıraktığına dikkat çekiyor.