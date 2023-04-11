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Dünya

İngiltere son yılların 'en yıkıcı' doktor grevine hazırlanıyor

İngiltere genelinde pratisyen hekimler, hükümetle yaşadıkları maaş anlaşmazlığı nedeniyle 4 günlük greve gidiyor. Grevin, Ulusal Sağlık Sistemi'ni büyük oranda olumsuz etkilemesi bekleniyor.

09:35 . 11/04/2023 Salı
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Hayati tehlike durumunun gözlemlenmesi halinde hekimlerin hizmet vereceği açıklandı.

Hayati tehlike durumunun gözlemlenmesi halinde hekimlerin hizmet vereceği açıklandı.

İngiliz Tabipler Birliği (BMA) üyelerinin katılacağı ve bugün yerel saatle 07.00'de başlayacak olan grev nedeniyle çeyrek milyondan fazla randevu ve operasyonun iptal edilmesi bekleniyor. Bazı hastaneler, planlanan tedavilerin yarıya kadarının etkilenebileceğini bildiriyor.

  • BMA, hayati tehlike durumunun gözlemlenmesi halinde hekimlerin hizmet vereceğini açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, maaşların yetersizliği gerekçesi ve hasta güvenliğinin sağlanması için greve giden hekimler, mevcut maaş seviyelerinin işe alımları etkilediğine ve birçok hekimin bu nedenle mesleği bıraktığına dikkat çekiyor.

Öte yandan Sağlık Bakan Steve Barclay, organizatörleri, grevi Paskalya tatilinin hemen ardından, talebin artış gösterdiği dönemde planlamakla suçladı. Maaş müzakerelerine dikkat çeken Barclay, yüzde 35 maaş artışı talebinin
"makul olmadığını"
söyledi.


#İngiltere
#protesto
#grev
#doktor
#sağlık çalışanları
41 dakika önce
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