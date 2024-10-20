Kritik isim Ankara'ya geliyor: İtalyan Bakan Afrika ve Orta Doğu için Türkiye'yi işaret etti

Tam da bu yaklaşım nedeniyle daha önce bahsettiğim gibi tek bir kesimle değil, sahadaki tüm aktörlerle konuşmam gerekiyor. Türkiye'nin diğer tarafla diyalogu var ben ise İtalya adına çalışan herkesin, özellikle bu tür bir misyonda yer alanların güvenliğini sağlamam gerektiği için sahadaki tüm taraflarla konuşmalıyım.