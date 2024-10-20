Kritik isim Ankara'ya geliyor: İtalyan Bakan Afrika ve Orta Doğu için Türkiye'yi işaret etti
16:1320/10/2024, Pazar
AA
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İtalyan Bakan Afrika ve Orta Doğu için Türkiye'yi işaret etti
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, G7 ülkelerinin savunma bakanlarının Napoli'deki toplantısının ardından Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgedeki önemine vurgu yapan Crosetto, gelecek hafta Ankara'yı ziyaret edeceğini söyleyerek "Yapılacak görüşmenin hem Orta Doğu hem de Afrika için esas olduğunu düşünüyorum çünkü Libya ve Somali'de artık önemli bir muhatap olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin savunma bakanları ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katıldığı G7 Savunma Bakanları toplantısı Napoli'deki tarihi Palazzo Reale'de (Kraliyet Sarayı) başladı.
Konuklarını tek tek karşılayan ev sahibi İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tarihte ilk kez G7 formatından savunma bakanlarının bir araya geldiğine işaret ederek, G7'nin genelde jeopolitik, sosyal ve ekonomik zorlukları ele almak için toplandığını ancak bugün savunma ve güvenlik konularını da derinlemesine tartışma ihtiyacı olduğunu söyledi.
Gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyleyen Crosetto,
Türkiye'nin önemi bir aktör olduğunu vurgulayarak,
"Yapılacak görüşmenin hem Orta Doğu hem de Afrika için esas olduğunu düşünüyorum çünkü Libya ve Somali'de artık önemli bir muhatap olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Sonrasında ise benim düşüncem Lübnan ve İsrail'e devam etmekti ama göreceğiz, gelişmeleri göreceğiz"
ifadelerini kullandı.
Türkiye önemli bir muhatap
Bir gazetecinin, gelecek hafta İsrail ve Lübnan'a gidip gitmeyeceği sorusuna Crosetto, şu yanıtı verdi:
"Kesinlikle Türkiye'de olacağım çünkü Türkiye, Filistin polis güçlerinin eğitimi için Carabinieri (Jandarma) ile faaliyetin oluşturulmasında temel bir aktör haline geliyor.
Tam da bu yaklaşım nedeniyle daha önce bahsettiğim gibi tek bir kesimle değil, sahadaki tüm aktörlerle konuşmam gerekiyor. Türkiye'nin diğer tarafla diyalogu var ben ise İtalya adına çalışan herkesin, özellikle bu tür bir misyonda yer alanların güvenliğini sağlamam gerektiği için sahadaki tüm taraflarla konuşmalıyım.
Türkiye ile yapılacak görüşmenin hem Orta Doğu hem de Afrika için esas olduğunu düşünüyorum çünkü Libya ve Somali'de artık önemli bir muhatap olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Sonrasında ise benim düşüncem Lübnan ve İsrail'e devam etmekti ama göreceğiz, gelişmeleri göreceğiz."
'UNIFIL Lübnan'da varlığını sürdürmeli'
Bakan Crosetto, G7'deki mevkidaşlarıyla Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek,
"UNIFIL'in varlığını sürdürmesi gerektiğini konuştuk. UNIFIL birliklerine hem İsrail hem de Hizbullah tarafından saygı duyulması gerektiğini konuştuk. Angajman kurallarının değiştirilmesi hakkında konuşmadık çünkü bunun konuşulacağı yer Birleşmiş Milleter'dir."
dedi.
İtalyan bakan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun, bir insansız hava aracıyla hedef alınmasına ilişkin haberlerin durumu iyileştirmediğini ifade etti.
İki devletli çözüm vurgusu
Crosetto, İsrail saldırısı altındaki Gazze ile ilgili ise şunları kaydetti:
"Gazze Şeridi'nde acil ateşkes sağlanmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve sivil halka insani yardım akışının önemli ölçüde artırılmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz.
Aynı zamanda hem İsrail hem de Filistin halkı için güvenlik ve istikrarı garanti edecek iki devletin kurulmasına yol açacak siyasi bir çözüm bulmanın aciliyetini yineliyoruz."
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