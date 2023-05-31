|
Dünya

Kuzey Kore'nin uydu fırlatma girişimi sonrası Güney Kore'de cep telefonlarına 'tahliyeye hazır olun' mesajı

Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişiminin ardından, Güney Kore'nin başkenti Seul'de cep telefonlarına yanlışlıkla "tahliyeye hazır olun" mesajı gönderildi. Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon, "karışıklık" için özür dilerken uyarının yanlışlıkla yapılmadığını, bakanlıktan gelen bildirim üzerine mesajın düzenlendiğini savundu.

13:44 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
Kuzey Kore/Güney Kore

Kuzey Kore/Güney Kore

Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişiminin ardından, Güney Kore'nin başkenti Seul'de cep telefonlarına yanlışlıkla
"tahliyeye hazır olun"
mesajı gönderildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının Kuzey Kore'nin uydu fırlatma girişiminde bulunduğunu duyurmasının ardından, Seul şehir yönetimi cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.


"Tahliyeye hazır olun"
içerikli mesajdan yaklaşık 20 dakika sonra, İçişleri Bakanlığı aynı telefonlara mesajın "yanlışlıkla" atıldığı yönünde bildirim gönderdi.

Kamuoyunda endişeye yol açtığı ve uyarı mesajında ne olup bittiğini açıkça ifade etmediği için şehir yönetimi eleştirilerin odağı oldu.


Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon,
"karışıklık"
için özür dilerken uyarının yanlışlıkla yapılmadığını, bakanlıktan gelen bildirim üzerine mesajın düzenlendiğini savundu.

Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı askeri uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti.


BM Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı.



#Kuzey Kore
#Güney Kore
#Tahliye
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nail Olpak kimdir?