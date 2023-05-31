Kuzey Kore'nin uydu fırlatma girişimi sonrası Güney Kore'de cep telefonlarına 'tahliyeye hazır olun' mesajı

Kuzey Kore/Güney Kore
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının Kuzey Kore'nin uydu fırlatma girişiminde bulunduğunu duyurmasının ardından, Seul şehir yönetimi cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.
Kamuoyunda endişeye yol açtığı ve uyarı mesajında ne olup bittiğini açıkça ifade etmediği için şehir yönetimi eleştirilerin odağı oldu.
Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı askeri uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti.
BM Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı.