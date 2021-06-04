​Libya modeline ilk adım

MGK bildirisiyle İsrail’e net mesajlar veren Ankara, önemli bir adım attı. Türkiye ile Filistin arasında 2018 yılında imzalanan Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Filistin arasında 2018 yılında imzalanan Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması yürürlüğe girdi. Bu hamleyle, Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasının bir benzerini Filistin’le hayata geçirmek için ilk adım atılmış oldu.

Önceki gün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında İsrail’e net mesajlar gönderen Ankara, kritik bir adım daha attı. 2018 yılında Türkiye ile Filistin Hükümetleri arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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BİRÇOK BAŞLIKTA İŞBİRLİĞİ

Anlaşma ile birlikte Türkiye ve Filistin arasında yeni bir sayfa açıldı. Anlaşma ile suç gelirlerinin aklanması, bilişim suçları, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasadışı göç konusunda karşı işbirliği kararı alındı. Teröre karşı istihbarat ve operasyonel teknik paylaşımı da anlaşmanın dikkat çekici maddelerinden birisi oldu.

TÜRKİYE’DE EĞİTİLECEK

Anlaşma, Filistin’deki kolluk güçlerinin, kolluk amirlerinin Türkiye’deki polis akademisi, jandarma ve sahil güvenlik akademisinde eğitilmesinin önünü açtı. Anlaşmada, Filistinli kolluk güçlerinin kapasitelerinin artırılması için araç, eğitim, teknik yardım ve danışmanlık gibi konularda kısa ve uzun vadeli projeler gerçekleştirilebileceği belirtildi.

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DENİZCİLİKTE KRİTİK ADIMLAR

Ancak anlaşmanın en dikkat çekici maddeleri, denizcilik/sahil güvenlik konuları oldu. Anlaşmanın 7. maddesinde tarafların denizde kolluk görevi icra eden, denizde sınıraşan suçları takip eden teşkilatları arasında yakın işbirliği kurulması kararlaştırıldı. Bu maksatla karşılıklı ziyaretler, üst düzey görüşmeler, teknik toplantılar, gemilerde karargahlarda personel mübadelesi, gemilerde karşılıklı liman ziyaretleri, ortak eğitim tatbikatları gibi faaliyet icra edebilmesi imza altına alındı.

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İRTİBAT GÖREVLİLERİ ATANACAK

Tüm bu faaliyetlerin koordinasyonu sağlamak amacıyla da karşılıklı olarak müşavir ve irtibat görevlileri atanması kararlaştırıldı. Uzmanlara göre anlaşma ‘güvenlik işbirliğinden’ öte anlamlar taşıyor. Anlaşma ile Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmanın bir benzerine Filistin’le ilk adım atıldı.

Yeni bir sayfa açıldı

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, anlaşma ile Türkiye’nin Filistin’e olan desteğini ortaya koyduğunu ve yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Yeni Şafak, Yaycı’nın Filistin ile deniz yetki anlaşması imzalanması teklifini 17 Mayıs’ta “Filistin’e Libya modeli” başlığıyla manşetten duyurmuştu.

Cihat Yaycı

Anlaşma zemini doğdu