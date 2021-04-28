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Dünya Los Angelestaki Türk restoranına saldıran Ermeni asıllı Stepyanın telefon mesajlarına ulaşıldı Türkleri avlayacağım
AMERİKA

Los Angeles'taki Türk restoranına saldıran Ermeni asıllı Stepyan'ın telefon mesajlarına ulaşıldı: Türkleri avlayacağım!

Los Angeles'taki Türk restoranına saldıran Ermeni asıllı Stepyan'ın telefon mesajlarına ulaşıldı: Türkleri avlayacağım!

ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki Türk restoranına 4 Kasım 2020'de düzenlenen saldırıya ilişkin Ermeni asıllı iki Amerikan vatandaşı hakkında Los Angeles Bölge Mahkemesinde dava açıldı. Sanıklardan Stepanyan'ın 4 Kasım'da telefonundan gönderdiği bir mesajda "Türkleri avlamayı" planladığını yazdığı ortaya çıktı. Nefret suçu dahil 6 suçlama yönetilen 2 sanık hakkında on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haber Merkezi AA
Los Angelestaki Türk restoranına saldıran Ermeni asıllı Stepyanın telefon mesajlarına ulaşıldı: Türkleri avlayacağım!
Los Angeles’ta İstanbul Cafe adlı restorana gelen 6-8 kişilik grup, restoranda bulunanlara saldırarak etrafa zarar vermişti.

Gözaltında olan 23 yaşındaki William Stepanyan ve 27 Nisan sabahı yakalanan 23 yaşındaki Harutyun Harry Chalikyan'la ilgili hazırlanan iddianamede, sanıklara 6 suçlama yönetildi.

İddianameye göre William Stepanyan, 4 Kasım'da telefonundan gönderdiği bir mesajda "Türkleri avlamayı" planladığını belirtti ve aynı gün Harutyun Harry Chalikyan ile buluştu.

Restoranı basan sanıklardan birinin "Sizi öldürmeye geldik, sizi öldüreceğiz." şeklinde tehditte bulunduğunun belirtildiği iddianamede, saldırıda birkaç kişinin yaralandığı ve iki sanığın restoranda 20 bin dolarlık hasara neden olduğu, restoranın geçici olarak kapandığı ve binlerce dolar gelir kaybı bulunduğu kaydedildi.

Sanıklar hakkında, 5 nefret suçundan 10 yıl, planlı suç işlemekten ise 5 yıl olmak üzere on beşer yıla hapis cezası isteniyor.

Türk restoranına yapılan saldırı

Los Angeles’ın Beverly Hills bölgesindeki "İstanbul Cafe" adlı restorana 4 Kasım 2020'de 20.30 sularında gelen 6-8 kişilik grup, restoranda bulunanlara saldırarak etrafa zarar vermişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşları 20-30 arası olduğu tahmin edilen gruptakilerin restoran çalışanlarına sandalye ile saldırdığı, iş yerinde bulunan mobilya, bilgisayar ve diğer eşyaları kırıp döktüğü görülüyordu.

Restoran sahibi ve çalışanları, saldırganların Ermenice konuştuğunu, kendilerini ölümle tehdit ederek Türk ve Azerbaycan halkına da küfür ettiklerini aktarmıştı.

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