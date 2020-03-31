Dünya Lübnan, Fas ve Filistinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı Abluka altındaki Gazzede durumlar ciddi
KORONAVİRÜS

Lübnan, Fas ve Filistin'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı: Abluka altındaki Gazze'de durumlar ciddi

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 12'ye yükselirken, vaka sayıları da Lübnan'da 463'e, Fas'ta 574'e, Filistin'de 117'ye ulaştı.

Haber Merkezi AA
Gazze'de 177 kişi koronavirüse yakalandı.
Gazze'de 177 kişi koronavirüse yakalandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Maunat Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve kronik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 12'ye çıktığı aktarılan açıklamada, 17 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayının 463'e yükseldiği belirtildi.

İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi
OYNAT 01:50
İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi
İtalya, İspanya gibi koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü ülkelerden de mesaj gönderen kişiler, evlerinde karantinada olduklarını ve neler yaptıklarını kısaca anlatan video çekti. İtalyanca, İspanyolca konuşurlarken “Evde Kal Türkiye” mesajını ise Türkçe olarak söylediler.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkede 18 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 574'e yükseldiği ifade edildi.

  • İlk vakanın 3 Mart'ta tespit edildiği ülkede şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Koronavirüs Kraliçe Elizabeth'e doğum günü kutlatmayacak
FOTOĞRAF 10
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüs salgınından etkilenenler arasında.
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Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre her yıl yapılan Trooping The Colour adlı kutlama bu yıl yapılamayacak.
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Sarayın yaptığı duyuruda, “Hükümetin tavsiyesiyle Trooping the Colour adlı Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi, geleneksel şekilde yapılamayacak. Bir dizi başka seçenekler de gözden geçirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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Geçtiğimiz hafta Kraliçe’nin geleneksel bahçe partisi ve planlanan ziyaretlerinin de iptal edildiği duyurulmuştu.
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21 Nisan 1923 tarihinde dünyaya gelen Kraliçe Elizabeth için her yıl haziran ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da Trooping the Colour etkinliği düzenleniyor.
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Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından gerçekleştirilen bir askeri tören sergileniyor.
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Geçtiğimiz yıllardaki törenlerden bir görüntü.
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Kraliçe 2. Elizabeth
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Kraliçe 2. Elizabeth
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Geçtiğimiz yıllardaki törenlerden bir görüntü.
Koronavirüs Kraliçe Elizabeth'e doğum günü kutlatmayacak
Doksan üç yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in her yıl resmi geçit töreni eşliğinde gerçekleştirilen "Trooping the Colour" adlı doğum günü etkinliği, koronavirüs salgını gerekçesiyle iptal edildi. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin 94'üncü yaş günü kutlaması için alternatifleri gözden geçirdiklerini açıkladı.

Filistin

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 117'ye yükseldiğini aktardı.

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