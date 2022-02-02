Dünya Macron İngiltereyi göç politikasından dolayı "ikiyüzlülükle" suçladı
AVRUPA

Macron İngiltere'yi göç politikasından dolayı "ikiyüzlülükle" suçladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İngilizler, ekonomik göçü ikiyüzlülükle yöneten 1980'li yılların sistemine sahip olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı. Macron, La Voix du Nord gazetesine verdiği demeçte, İngilizlerle gerçeğe dayalı bir diyaloğun yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Macron İngiltereyi göç politikasından dolayı ikiyüzlülükle suçladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

"İngilizler, ekonomik göçü ikiyüzlülükle yöneten 1980'li yılların sistemine sahip olmaya devam ediyor. (İngiltere'ye) Göç etmenin yasal yolları yok." diyen Macron, İngiltere'nin yasa dışı göçü kabul ettiğini ancak göçü yasal hale getirmesi gerektiğini belirtti.

Macron, bu konuda baskılarını artıracaklarını kaydetti.

İngiltere'ye olası yaptırımlarla ilgili soruya yanıt veren Macron, "Yaptırımlar ne demek? İnsanların ölmesi riskini alarak teknelerin (Manş Denizi'nden) gitmesine izin mi vermeliyiz? Saçma ve gayriinsani durumun esiriyiz. Baskının daha geniş bir çerçeveyle Avrupa'dan gelmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Manş Denizi'nde hayatını kaybedenlerin sorumluluğunun Fransa'ya değil İngiltere'ye ait olduğunu savunan Macron, Avrupa'nın sınırlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Manş Denizi'nde Kasım 2021'de en az 27 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan göç krizi, Fransa ile İngiltere arasında gerginliğe neden olmuştu.

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, geçen yıl 52 bin düzensiz göçmen Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçmeye çalıştı.

Macron yine Türkiye'yi hedef aldı: Dezenformasyon ve propagandayı Türkler yapıyor
DÜNYA
Macron yine Türkiye'yi hedef aldı: Dezenformasyon ve propagandayı Türkler yapıyor

Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri kızdırdı: 500 Fransız şirketle ilişkileri kesecekler
DÜNYA
Macron'un sömürge çıkışı Cezayirlileri kızdırdı: 500 Fransız şirketle ilişkileri kesecekler

Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor?

Hangi eşya ne kadar
elektrik tüketiyor?

​Elektrik faturasını düşürmenin 10 yolu.
Maaştan kesinti yapılamaz

Maaştan
kesinti yapılamaz

​Mahkemeden 'babalık izni' kararı.
Tele1 yayınında yine Kuran kursları hedef alındı: Çocukların beyinleri yıkanıyor

​Köylüler eksi 40 dereceye aldırış etmeden özel kıyafetlerle arıyor.

​PKK'ya yönelik Kış Kartalı Harekatı'nın detayları belli oldu.

Türkiye savaş konseptini değiştiriyor: ​Ramjet için tarih belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel yayınına gönderme.

​Geri itilen dokuz göçmen donarak can verdi
Daha beş yaşında

Daha beş yaşında

Pembe motosikletiyle parkurların tozunu attırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.