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Madleen'deki Türk vatandaşı Şuayb Ordu, İsrail'den sınır dışı edilecek

Madleen'deki Türk vatandaşı Şuayb Ordu, İsrail'den sınır dışı edilecek

09:2912/06/2025, Perşembe
DHA
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Madleen'deki Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun İsrail'den Almanya'ya sınır dışı edileceği bildirildi
Madleen'deki Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun İsrail'den Almanya'ya sınır dışı edileceği bildirildi

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk vatandaşı gönüllü Şuayb Ordu'nun, bugün İsrail'den Almanya'ya sınır dışı edileceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin, Ordu ve avukatlarıyla temas halinde olduğu belirtildi.


Açıklamada,
“İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması öngörülmektedir”
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın durumunun yakından takip edildiği ve süreçle ilgili olarak ailelerin düzenli şekilde bilgilendirildiği aktarıldı.


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Madleen'deki Türk vatandaşı Şuayb Ordu, İsrail'den sınır dışı edilecek
Dünya
12 Haziran, Perşembe


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