Moğolistan'da siyasi kriz: Göreve geldikten 4 ay sonra istifa etti

Moğolistan'da siyasi kriz: Göreve geldikten 4 ay sonra istifa etti

15:0517/10/2025, Cuma
Gombojav Zandanshatar
Gombojav Zandanshatar

Siyasi krizin her geçen gün daha da derinleştiği Moğolistan'da ülke Başbakanı Gombojav Zandanshatar, göreve geldikten 4 ay sonra istifa etti.

Moğolistan
Başbakanı
Gombojav Zandanshatar
, bugün yapılan oylamada parlamentonun desteğini kaybetmesiyle göreve gelmesinden 4 ay sonra istifa etti.

Kriz derinleşiyor


Moğolistan’da son aylarda yaşanan siyasi kriz derinleşiyor. Haziran ayında eski Başbakan Luvsannamsrai Oyun-Erdene hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve sokak protestolarının ardından göreve gelen Gombojav Zandanshatar, istifa etti. Moğolistan parlametosu, bugün kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı ve Parlamento Başkanlığı görevlerinde de bulunan Zandanshatar’ın görevden alınmasını oyladı.Parlamentonun desteğini kaybeden Zandanshatar, göreve geldikten yalnızca 4 ay sonra istifa etti.


Ülkenin 32. Başbakanı olarak göreve başlamıştı


55 yaşındaki Zandanshatar, yolsuzluk iddiaları ve sokak protestoları nedeniyle parlamentonun desteğini kaybeden ve istifa eden Luvsannamsrai Oyun-Erdene'nin ardından haziran ayında ülkenin 32. başbakanı olarak göreve başlamıştı. Moğolistan parlamentosunun yakında yeni başbakanı aday göstermek üzere toplanması bekleniyor.




