Moğolistan'da siyasi kriz: Göreve geldikten 4 ay sonra istifa etti

, bugün yapılan oylamada parlamentonun desteğini kaybetmesiyle göreve gelmesinden 4 ay sonra istifa etti.

, bugün yapılan oylamada parlamentonun desteğini kaybetmesiyle göreve gelmesinden 4 ay sonra istifa etti.

Moğolistan’da son aylarda yaşanan siyasi kriz derinleşiyor. Haziran ayında eski Başbakan Luvsannamsrai Oyun-Erdene hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve sokak protestolarının ardından göreve gelen Gombojav Zandanshatar, istifa etti. Moğolistan parlametosu, bugün kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı ve Parlamento Başkanlığı görevlerinde de bulunan Zandanshatar’ın görevden alınmasını oyladı.Parlamentonun desteğini kaybeden Zandanshatar, göreve geldikten yalnızca 4 ay sonra istifa etti.