Musk’a maskeli takip: Suikasta uğrayabileceğini söylemişti

Elon Musk, ‘maskeli’ bir adamın, çocuğunun seyahat ettiği arabayı gizlice izlediğini çektiği videoyla tespit etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, maskeli şahsın aracın yolunu kesip kaportasına tırmandığını da belirtti. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Twitter CEO’su, X olarak bilinen iki yaşındaki oğlu X Æ A-Xii’nin salı gecesi Los Angeles’ta maskeli bir kişinin kullandığı araçla takip edildiğini ve şimdi adamı yakalamaya çalıştığını söyledi. Kısa videoda, zanlının Musk’ı çekmek için telefonunu eline almadan önce siyah bir kapüşon giydiği ve beyaz bir Hyundai kullandığı görüldü. Musk attığı tweette, maskeli saldırganın aracın içinde kendisinin olduğunu zannettiğini kaydetti. Tweet zincirinde Musk, “Bu kişiyi tanıyor musunuz” diyerek saldırgan hakkında yardım talep etti.

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Öte yandan Twitter’da Elon Musk’ın özel uçağı dahil olmak üzere kişileri otomatik ve gerçek zamanlı takip eden 25 hesab kapatıldı. Musk, Twitter üzerinden kişisel bilgilerin paylaşılmasının önüne geçeceğini açıkladı. Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Musk, önceki günlerde katıldığı bir yayında, kendisinin de suikasta uğrayabileceğini açıklamıştı.