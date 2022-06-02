Dünya NATOya katılmak isteyen Finlandiyada skandal olay Metrolarda Öcalana özgürlük afişi
AVRUPA

NATO’ya katılmak isteyen Finlandiya'da skandal olay: Metrolarda 'Öcalan'a özgürlük' afişi

NATO'ya katılmak isteyen Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki metrolarda bulunan ekranlarda PKK elebaşı 'Öcalan'a özgürlük' afişleri yayınlandı.

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Haber Merkezi Diğer
NATO’ya katılmak isteyen Finlandiyada skandal olay: Metrolarda Öcalana özgürlük afişi
Finlandiya

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyor. Türkiye, iki İskandinav ülkenin teröre verdiği desteğin sona ermesini istiyor. İki ülke diyalog çağrısı yapıp Türkiye'nin şartlarını yerine getirmek istediklerini belirtiyor.

''ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK'' AFİŞLERİ YAYINLANDI

TRHABER' yer verilen habere göre, NATO'ya katılmak isteyen Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki metrolarda bulunan ekranlarda terör örgütü elebaşı "Öcalan'a özgürlük" afişleri yayınlandı.

"NATO, TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK KURULUŞU DEĞİLDİR"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptığı başvuruya değindi.

  • Erdoğan, “Biz her iki ülkenin NATO üyeliğine PKK'ya ve uzantısı kuruluşlara verdikleri destek sebebiyle karşı olduğumuzu açıkça ilan ettik. NATO bir güvenlik kuruluşudur, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. Bu terör örgütlerine İsveç Finlandiya Almanya Fransa Hollanda polisleriyle beraber bunları koruma altına alıyorlar terör örgütünün başının posterleriyle yürüyüşlerini yapıyorlar. Şu ana kadar somut herhangi bir belge önümüze konulmuş değil. Belgeye bağlı olmayan sözlere inanmamız mümkün değil.'' şeklinde konuşmuştu.

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