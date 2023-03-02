Netanyahu zorda: Sokakların ateşi yükseldi

İsrail Meclisi, hükümetin yargı düzenlemesi ve diğer yasama görüşmeleri için toplanmaya hazırlanırken ülke genelinde binlerce gösterici söz konusu yargı düzenlemesine karşı sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştiriyor. Netanyahu hükümetinin, yargı merciini ve “İsrail Yüksek Mahkemesi’ni” kuşatma altına alma çabası, İsraillileri ve önde gelen Yahudi cemaatlerini çileden çıkardı. Söz konusu reform, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin, iptal ettiği/edeceği kanunları, meclis salt çoğunluğu ile tekrar geçerli kılabilmeyi amaçlıyor. Yargı üzerinde tahakküm oluşturmayı hedefleyen Netanyahu koalisyonu 120 milletvekili olan mecliste 61 vekille çoğunlukta bulunuyor. Kararın çıkması halinde Filistinliler üzerindeki baskının artması, iki devletli çözümün rafa kalkması, İsrail’in işgal ettiği bölgelerde hukuksuz imar politikalarına ağırlık vermesinden endişe duyuluyor.

Tel Aviv’de yargı reformunu protesto eden göstericilere polis sert müdahalede bulundu.

SİYASİLERİN KONUTLARI ÖNÜNDE NÖBET

Sabah saatlerinde göstericiler, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki 1 numaralı otoyolu yanlarında getirdikleri dikenli tellerle kapattı. İsrail polisi buradaki göstericilere müdahale ederek yolu trafiğe açtı. Tel Aviv’in farklı noktalarında da ellerinde İsrail bayrakları ve çeşitli pankartlar bulunan binlerce İsrailli sokaklara indi, kentteki kavşaklara doluşarak yolları kapattı. İsrailli göstericiler, Netanyahu koalisyonunda yer alan bazı bakan ve milletvekillerinin dışarı çıkmasını engellemek için evlerinin önünde toplandı.

BEN GVİR REST ÇEKTİ

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “anarşistlerin kapattığı yolları açacaklarını” ifade etti. Demokratik protestoları desteklediğini ancak sivil itaatsizliğe izin vermeyeceklerini kaydeden Ben-Gvir, İsrail polisine “kapatılan tüm yolları açması” emri verdiğini aktardı. İsrail genelinde devam eden sivil itaatsizlik eylemleri kapsamında şu ana kadar 5 kişi gözaltına alındı.

YÖNETİM HALKI KIŞKIRTIYOR

Yargı bağımsızlığını yok etme girişiminde bulunan Netanyahu yönetimi, ülkedeki aşırı sağcı kesimi de kışkırtan hamlelerde bulunuyor. Koalisyonun göreve başlamasından bu yana Filistinlilerin bulunduğu bölgelere sistematik baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, fanatik Yahudi yerleşimcilerin vandal eylemlerine de koruma sağlıyor. Son olarak Nablus’un Huvara bölgesine Yahudi yerleşimcilerin yaptığı baskınlarda 1 kişi öldü, 400’den fazla kişi yaralandı. Yerleşimciler Filistinlilere ait 35 evi ve 100 aracı yaktı. 40 ev de saldırılar sonucu kısmen hasar gördü. Baskınlara İsrail polisi seyirci kalırken, tutuklanan olmadı. İsrailli siyasiler ve üst düzey yetkililer, yerleşimci terörünü destekleyen açıklamalarda bulundu.

İSRAİL’DE ÇÖKÜŞÜN BAŞLANGICI

İsrail’in kutuplaştırıcı politikası, önde gelen Yahudi din adamlarını da çileden çıkardı. Yahudi Ortodoks Birliği Başkan Yardımcısı Haham Moshe Hauer, “Yahudi genç erkekler evleri ve arabaları yağmalayıp yakacak hale nasıl gelebilir. Bu hukuki değil, bu disiplinsiz ve gelişigüzel bir öfke. Bu gibi eylemler, net ve güçlü liderliğin olmayışından kaynaklanıyor” sözleri ile Netanyahu yönetimini hedef aldı. Hahamlar Meclisi de saldırıları kınayarak, “Bu eylemler Yahudi devletinin varlığına tehlike oluşturuyor” sözleri ile Netanyahu yönetimi politikalarının egemenliklerine tehlike oluşturduğuna işaret etti. İsrail ordusu Merkez Komutanlığı Direktörü Yehuda Fuchs’un Netanyahu’ya verdiği brifingde “Böyle bir isyan gecesi daha olursa geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşacağız” sözleri ile uyardığı belirtildi. New York Times köşe yazarı Thomas Friedman ise “Söz konusu olaylar İsrail’de çöküşün başlangıcı” olarak yorumladı.

Yahudi yerleşimciler terör listesine alınsın

Arap Parlamentosu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrailli Yahudi yerleşimci milisleri terör listesine alma çağrısında bulundu. Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, radikal Yahudi yerleşimci milislerce işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Huvvara beldesi ve diğer bölgelerde gerçekleştirilen şiddet eylemlerine tepki gösterildi.Filistinlilere yönelik şiddet olaylarının kınandığı açıklamada, “Yahudi yerleşimcilerin Filistinli savunmasız vatandaşlara yönelik terörü sistematik hale geldi. Yahudi yerleşimciler, kendilerine karşı caydırıcı bir adım atılmadığı için Filistinlilere ateş açma, evleri ile araçlarını ateşe verme ve tarım alanlarına saldırma gibi suçları işlemeye devam ediyorlar” denildi.



