Netanyahu'nun Katar'dan özrü İsrail'i karıştırdı: Aşırı sağcı bakanlar katili yerden yere vurdu

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yine aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı Katar'dan özür dilemesine tepki gösterdi.

Katar'a saldırıyı savundu özür dilenmesine karşı çıktı

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırıyı "önemli, adil ve ahlâki" olarak tanımladı.

Katar'a düzenlenen saldırıyı savunarak Netanyahu'ya tepki gösteren Ben-Gvir, "Katar, terörizmi destekleyen, terörizmi finanse eden ve terörizmi kışkırtan bir ülkedir. Hiçbir miktar para, ellerindeki terörizmi temizleyemez." iddiasında bulundu.

"Yalakalık yaparak özür dilemek bir utançtır"

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Katar'dan özür dileyen Netanyahu'ya tepki gösterdi.

X hesabından paylaşımda bulunan Smotrich, bugünün 29 Eylül 1938'de imzalanan Münih Anlaşması'nın yıldönümü olduğunu hatırlatarak eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill'in, "İngiltere utanç ile savaş arasında seçim yapabilirdi, utancı seçti ve bu yüzden de savaşla karşılaşacak." sözlerine yer verdi.

Hamas'ta terör örgütü yaftasında bulunup Katar'ı da teröre destek vermekle itham eden Smotrich, "Terörü destekleyen ve finanse eden bir ülkeye yalakalık yaparak özür dilemek bir utançtır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan Katar'a özür telefonu

İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür diledi.

Haberde kaynakların, saldırıya ilişkin bir tazminat konusunun gündeme gelebileceğini, özrün başlı başına önemli bir adım olduğunu, Katar'ın Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelere yeniden arabuluculuk etmek için özrü şart koştuğunu aktardığı kaydedildi.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.







