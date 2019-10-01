Dünya OK emojisi nefret sembolleri arasında yer aldı
AMERİKA

​ 'OK' emojisi nefret sembolleri arasında yer aldı

'OK' emojisi nefret sembolleri arasında yer aldı

ABD'de 'OK' emojisi ve Bowl Cut tipi saç kesimi 'beyaz üstünlüğüne' inanan insanlar tarafından kullanılan ‘nefret sembolleri’ arasına eklendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'de 'ok' emojisini beyaz ırkçılar sık sık kullanıyor
ABD'de 'ok' emojisini beyaz ırkçılar sık sık kullanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılıkla ilgili el hareketi listesine 'OK' emojisini ekledi.

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bu emoji, ABD'de artık Nazi sembolleriyle eş değer görülecek.

Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki camide aralarında bir Türk’ün de olduğu 50 kişiyi katletmiş ve çıkarıldığı mahkemede bu hareketi yapmıştı.

  • İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (ADL) söz konusu veri tabanını güvenlik güçleri, okul yetkilileri ve diğer makamlara radikal faaliyetlerin sembollerini tanımlamada yardımcı olmak amacıyla 2000 yılında oluşturdu.
ABD istihbaratı oradaydı

"ABD istihbaratı oradaydı"

​Darbeci Sisi'nin adamı FETÖ elebaşıyla görüşmesini anlattı.
Kapıdaki büyük tehlike!

'Kapıdaki' büyük tehlike!

Türkiye'deki apartman kapıları yanlış yöne açılıyor.
Türkiyede ilk kez kitlesel olarak üretildi

Türkiye'de ilk kez
kitlesel olarak üretildi

20 bin yavru 7 kaynağa bırakılacak.
3.5 liraya da<br> var 10 liraya da

3.5 liraya da
var 10 liraya da

​Lahmacun fiyatlarındaki büyük fark dikkat çekiyor. İşte nedeni...
O kilise yıkılacak!

O kilise yıkılacak!

Sırplar Fata Ninenin bahçesine izinsiz inşa etmişti AHİM son kararı verdi.
Depremden en fazla<br>etkilenecek ilçe

Depremden en fazla
etkilenecek ilçe

​Bina yaş ortalaması ve faya yakınlığı korkutuyor.
TBMM açılışında olmayacak

TBMM açılışında olmayacak

Bahçeli, doktorların tavsiyesi üzerine istirahatini uzatacak.
Çiğnemeden<br>sarımsak yuttu

Çiğnemeden
sarımsak yuttu

Az kalsın canından oluyordu.
Metro seferlerinde değişiklik

Metro seferlerinde değişiklik

​Galatasaray-PSG maçı için seferler uzatıldı.
20 isim<br>emekliye ayrıldı

20 isim
emekliye ayrıldı

ASELSAN'dan ​100 yönetici çıkarıldı iddiasına cevap
Binlerce<br>ihbar geldi

Binlerce
ihbar geldi

Silivri'deki ​5,8'lik deprem 5 ili birden etkiledi.
'Kaptan' varsa <br>sorun yok

'Kaptan' varsa
sorun yok

​Trabzonspor'da Sosa'nın dikkati çeken istatistiği.
Bugün itibariyle başlıyoruz

Bugün itibariyle başlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu'dan sonbahar ve kış operasyonu açıklaması.
İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı

İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı

​İstanbul'un ardından İzmir için korkutan açıklama.
PKK'nın<br> kanalına çıktı

PKK'nın
kanalına çıktı

​CHP'li tekin terör örgütünün TV kanalında kayyumu eleştirdi.
Tayvan'da 21 <br>yıllık köprü çöktü

Tayvan'da 21
yıllık köprü çöktü

Petrol tankeri sudaki teknelerin üzerinde düştü.
Merkez'den<br>yeni hamle

Merkez'den
yeni hamle

Altın Swap Piyasası açılmasına karar verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.