​ 'OK' emojisi nefret sembolleri arasında yer aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılıkla ilgili el hareketi listesine 'OK' emojisini ekledi.

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bu emoji, ABD'de artık Nazi sembolleriyle eş değer görülecek.

Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki camide aralarında bir Türk’ün de olduğu 50 kişiyi katletmiş ve çıkarıldığı mahkemede bu hareketi yapmıştı.