​ 'OK' emojisi nefret sembolleri arasında yer aldı 'OK' emojisi nefret sembolleri arasında yer aldı ABD'de 'OK' emojisi ve Bowl Cut tipi saç kesimi 'beyaz üstünlüğüne' inanan insanlar tarafından kullanılan ‘nefret sembolleri’ arasına eklendi.

Haber Merkezi 01 Ekim 2019, 14:04 Son Güncelleme: 01 Ekim 2019, 14:14 Yeni Şafak