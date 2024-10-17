Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gazze Soykırımı’nın dünya çapında kabul gördüğü, müzeler ve filmler aracılığıyla ezberlendiği bir geleceğin anlatıldığı İngilizce bir kısa film hazırladı ve 7 Ekim'de yayınladı.

Kısa filmde, Gazze Soykırımı için dünyanın farklı ülkelerinde yapılan müzeleri gezen çocukların dedelerine ve ninelerine “Soykırım sırasında sen ne yapıyordun" diye sorduğu görüldü.

Kısa filmi, ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter sayfasından paylaştı.

Bugün 7 Ekim... Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil.… pic.twitter.com/qX6uwlCFkA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2024

Videonun sonunda Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice "İsrail'in işlediği soykırım Filistinlileri öldürüyor. İsrail'in işlediği soykırım insanlığı öldürüyor" mesajına yer verildi.

Dünya çapında büyük ses getirdi

Sosyal medyada hızla yayılan kısa film büyük beğeni topladı, dünya çapında büyük ses getirdi. BM’nin İnsan Hakları raportörlerinden Francesca Albanese, İngiliz gazeteci Owen Jones, Filistin’in Londra Büyükelçisi Husam Zomlot da paylaştı.

Roger Waters da paylaştı

Kısa filmi paylaşan isimler arasında en dikkat çekeni ise Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd’un kurucusu Roger Waters'dı. Waters, "Soykırım sırasında ne yaptınız?" diyerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı videoyu takipçilerine duyurdu.

What did you do during the genocide? pic.twitter.com/7U2rymsWbz — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) October 8, 2024

Erdoğan'dan Gazze teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ekim'in yıldönümünde yayınladığı Gazze videosunu paylaşan ünlü müzisyen Roger Waters'a duyarlılığı için teşekkür etti. Arnavutluk-Sırbistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "İnsanlığı katledenleri durdurabilmek, bunun yanında toplumların vicdanlarını harekete geçirmek için ne kadar geniş kitlelere erişebilirsek o kadar iyi. Videomuzu paylaşarak hissiyatımıza ortak olan İngiliz müzisyen Roger Waters, Yunanistan eski Ekonomi Bakanı Yanis Varufakis gibi isimlere de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

No Sir @RTErdogan, it is we who should thank you and the people of Turkey for standing as a lone voice in the West against the Genocide of our brothers and sisters in #Palestine, thank you.



The film you made is brilliant and compassionate and beautiful and true and will be… https://t.co/F2nkPoFkWS — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) October 16, 2024

Water: 2040 yılında da hatırlanacak

Bunun üzerine Waters da X sosyal medya hesabından üzerinden bir paylaşım daha yaptı. Water yaptığı paylaşımda, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı.

Waters'ın Filistin aktivizmi nasıl başladı?

Pink Floyd'un kurucularından ünlü rock müzisyeni Roger Waters, geçtiğimiz yıl TRT World'e verdiği röportajda, Filistin ile ilgili aktivizminin nasıl başladığını ve İsrail'in Filistin'e saldırılarını değerlendirmişti. Ses getiren ve önemli açıklamaların yer aldığı röportaj şöyle:





Avrupa turnesi sırasında, menajerinin programına Tel Aviv'deki Hayarkon Park konserini eklediğini, bunun ardından bir sürü e-posta almaya başladığını belirten Waters, daha sonra İsrail'in işgali altındaki bölgelerden de aldığı bir e-postada, konser bölgesinin "Filistinlilerin mezarı üzerine kurulduğuna" ilişkin bir mesaj okuduğunu söyledi.

Waters, bunu öğrendiği an Hayarkon Park konserini iptal ettiğini ve Filistin meselesi hakkında çok az şey bildiği için konseri Tel Aviv-Kudüs arasındaki bir bölgede düzenlediklerini kaydetti.

'Hayal bile edemeyeceğim kadar tüyler ürperticiydi'

Konserin başarılı geçtiğini ancak orada "Sizler komşularınızla barış yapmak zorunda olan genç İsrailliler neslisiniz" şeklinde konuşma yaptığını aktaran Waters, bunun üzerine insanların suratlarının düştüğünü ve "Bu adam neden bahsediyor? (Filistinler) Onlar hayvan" dermişçesine surat ifadesine büründüklerini belirtti.

Waters, konserden 1 yıl sonra ziyaret ettiği İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria izlenimi şöyle anlattı:

"Orada neler olup bittiğini görmek hayal bile edemeyeceğim kadar tüyler ürperticiydi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir araçta İngiliz pasaportu taşıyan bana, İsrailli genç sınır muhafızları ve insanlar, küçümseme ve tiksintiyle bakmıştı. O zaman şöyle düşündüğümü hatırlıyorum: Bana böyle davranıyorlarsa Filistinlilere nasıl davranıyorlardır?"

Pink Floyd'un solisti Waters, bugün artık İsrail'in Filistinlilere nasıl davrandığını çok iyi bildiğini belirterek "Çünkü biz konuşurken onlar Gazze'de soykırım yapıyor" diye konuştu.

'ABD tarafından alkışlanıyor olması iğrenç'

İsrail'in saldırılarını "hayal gücünün de ötesinde" şeklinde nitelendiren Waters "Gazze'de yaşayan insanlar haftalardır, gece gündüz F-16'lar tarafından bombalanıyor. İnsan bunun nasıl bir şey olduğunu dahi hayal edemiyor. Dünya'nın en güçlü imparatorluğu (ABD) tarafından alkışlanıyor olması inanılamayacak kadar iğrenç. (Kanada'daki) İsrail yanlısı faaliyetleri ile bilinen B'nai Brith isimli örgüt ve (Kanada Başbakanı Justin) Trudeau'dan bahsetmiyorum bile... O da tüm bunları alkışlıyor. Nasıl olur da hala İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışabilirler?" dedi.

Waters, Filistin aktivizmine başlamasının, babasının İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya cephesinde Alman askerleri tarafından öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu anlatarak "Babamın hikayesini kalbim ve ruhumla Gazze'yi anmadan anlatamam yani şu anda hayatımı o kadar etkiliyor. İsraillilerin Gazze'de yaptıkları o kadar tarif edilemez ki, aldığım her nefeste tüm bedenimin buna isyan ettiğini hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Ana akım medyanın İsrail'in Filistin'e yönelik haberlerinin de "propaganda" olduğunu vurgulayan Waters, ana akım medyanın, "gücü elinde olanın sözcüsü" olduğunu ve onların duyurmak istediklerini duyurduğunu vurguladı. Waters, insanların hala içlerinde doğru olanı yapma hissi olduğunu belirterek "Hükümetlerin, imparatorların işleyişleri açısından bu siliniyor. Nasıl peki? Bize sokaktaki yaşlı kadının aslında haşere olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini öğretmek için propaganda yaparak." dedi.

'İsrail lobisi gösterilerimi iptal ettirmeye çalıştı'

Filistin meselesinin "siyasi ve insani entrikalarla dolu" olduğuna dikkati çeken Waters, "İsrail lobisi, antisemitik olduğum gerekçesiyle Buenos Aires'teki gösterilerimi iptal ettirmeye çalıştı, tabii ki değilim! Bu, düpedüz saçmalık. Yine de hikayeler uyduruyorlar ve sonra bunları büyütüyorlar ve sonra tekrar ve tekrar yayınlıyorlar. Yalan ne kadar büyük olursa insanların bu aptal heriflerin bana karşı yaptıklarının bu olduğuna inanma olasılıkları da o kadar artıyor." diye konuştu.

Waters, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bunlar çok ama çok sönük insanlar ve Filistin'deki siyonist hareketin yasa dışı yerleşimci sömürgeciliği fikrine tamamen bağlılar. Kendilerini buna bağlayan (ABD Başkanı Joe) Biden ve İsrail'i destekleyen ABD'deki Hıristiyan Evanjelikler gibi diğer çılgın insanlar da var. Neden? Onlara göre, İsa ikinci gelişinde aşağı indiğinde, Yahudilerin hepsinin cehennemde yandığını görmek istiyorlar ve hepsi el ele tutuşarak cennete gidecekleri saçmalığına inanıyorlar ve biliyorum ki, üzerinde yaşadığımız bu güzel gezegeni feda etmeye hazırlar. İstediklerine inanabilirler ancak (bu inanışa sahip insanlar) siyasi iktidar pozisyonlarına sahip olmamalılar çünkü bu, çılgınca."















