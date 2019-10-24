Dünya Rejim de çık dedi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Rejim de ‘çık’ dedi

Rus yetkililer, Esed rejiminin istihbaratı ve PKK’nın Suriye’deki elebaşlarının Pazartesi günü ve dün bir araya geldiği öğrenildi. Toplantılarda PKK’dan koşulsuz olarak Türkiye sınırından çekilmesi istendi. ABD’deki toplantılarda ise PYD’nin elebaşlarından İlham Ahmed’e “Rusya ve Esed ile masaya oturmayın” mesajı verildi.

Şahin Şen M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin - Beşar Esed
Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin - Beşar Esed

Erdoğan-Putin görüşmesine paralel olarak Suriye'de bir dizi gizli görüşme gerçekleştirildi. Soçi zirvesinden bir gün önce (pazartesi) Rus asker ve istihbarat elemanları, rejim istihbaratı ve PKK'nın Suriye'deki elebaşları bir araya geldi. Toplantıda Esed heyetine General Ali Taha, PKK heyetine de Elder Halil başkanlık etti. Toplantı 8 saat sürdü. Temaslar sonraki gün de devam etti. Soçi zirvesine saatler kala Tel Rıfat'ın güneybatısındaki Kefer Naya'da yapılan görüşme de 3 saat sürdü. Toplantıya Rus ve rejimin istihbarat elemanlarıyla PKK'nın sözde saha komutanları katıldı. Son toplantı ise Erdoğan-Putin görüşmesinin devam ederken gerçekleşti. Saat 17.00'de Kamışlı'da havaalanı müdürlük binasının bodrum katında aralarında Kandil'den elebaşlarının da olduğu PKK'lılarla biraraya gelen Rus ve Esed rejimi yetkilileri, PKK'dan 'koşulsuz olarak Türkiye sınırından çekilmesini' istedi. Teröristlere, 'onlardan boşalan yerlere rejim güçlerinin konuşlanacağı' bildirildi. Bu reste dün cevap veren terör örgütü, Soçi mutabakatında Ankara ile Moskova'nın anlaştığı maddeleri kabul etmediğini duyurdu. Kuzey Irak'taki Barzani yönetimine yakın bir yayın organına konuşan bir PKK'lı, Soçi anlaşmasının meşru olmadığını, uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

ABD: ESED'LE ANLAŞMAYIN

  • Soçi'de tarihi anlaşma için görüşmeler yürütülürken bir başka toplantı da PKK'nın elebaşlarından İlham Ahmed ile ABD'li diplomatlar arasında yaşandı. Bir ABD Dışişleri yetkilisinin aktardığına göre 22 Ekim'de İlham Ahmed ve ABD'li diplomatlar arasında yapılan görüşmede tansiyon oldukça yüksekti. Toplantıda ABD, PKK'ya Türkiye'nin operasyonundan korunmak için Rusya veya Esed rejimi ile anlaşma yapmaması için adeta ültimatom verdi. İddiaya göre örgüte şöyle söylendi: "ABD, PKK'nın Esed veya Rusya ile anlaşma yapmasına izin vermeyecek."

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