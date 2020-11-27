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Dünya Rumları NATOya sokma planı
AVRUPA

Rumları NATO’ya sokma planı: Rumlar NATO'ya üye mi?

Rumları NATO’ya sokma planı

Güney Kıbrıs’ı, uluslararası anlaşmalara aykırı biçimde üyeliğe alan AB, şimdi de NATO için benzer hesaplar peşinde. Almanya ve Fransa, Güney Kıbrıs ve Avusturya gibi NATO üyesi olmayan ülkelerin zirvelere davet edilmesini öneren bir rapor hazırladı. Hedef Türkiye’nin vetosunu aşıp Rumları arka kapıdan NATO’ya dahil etmek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye, 2017 yılında Avusturya’nın NATO ile ortaklık programlarına dahil edilmesini veto etmişti.​
Türkiye, 2017 yılında Avusturya’nın NATO ile ortaklık programlarına dahil edilmesini veto etmişti.​

Almanya’nın, NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki işbirliğini güçlendirme kılıfı altında skandal bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. Raporla ilgili çalışmanın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir yıl önce Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtını hedef alan ve “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” çıkışının ardından başladığı belirtildi. AB ülkeleri arasında NATO’ya üye olmayan ülkeler Güney Kıbrıs’ın yanısıra Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Malta ve İsveç. Deutsche Welle’nin Alman dpa ajansından derlediği habere göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın girişimiyle oluşturulan uzmanlar komisyonu raporunu tamamlayarak önceki gün üye ülkelere gönderdi. Fransa’nın eski dışişleri bakanlarından Hubert Védrine’in de komisyonda yer aldı. Habere göre rapor, sözde NATO içinde siyasi işbirliği ve iletişimi güçlendirmek üzere 140 tavsiye içeriyor.

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Güney Kıbrıs’ı arka kapıdan sokma planı Almanya-Fransa ortaklığında hazırlandı.

NATO-AB İLİŞKİSİ KILIFI

  • Eski bakan ve diplomatların da aralarında bulunduğu uzmanlar tarafından hazırlanan rapordaki öneriler arasında, NATO üyesi olmayan AB ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının NATO zirveleri çerçevesinde yapılan görüşmelere davet edilmesi yer alıyor. Bu öneri, NATO ile AB arasında işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefi kılıfıyla sunuluyor. Gerçek amacınsa Güney Kıbrıs ve Avusturya’yı arka kapıdan NATO’ya sokmak olduğu anlaşılıyor. Türkiye, 2017 yılında Avusturya’nın NATO ile ortaklık programlarına dahil edilmesini veto etmişti.

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TÜRKİYE’NİN VETOSUNU ENGELLEME HEDEFİ

NATO gündemine sokulmak istenen raporda yer alan öneriler arasında üye ülkelerin ittifak kararlarını veto etmesinin zorlaştırılması da yer alıyor. Bu teklifte hedefin Türkiye’nin ittifak içindeki veto kartını zayıflatmak olduğu değerlendiriliyor. Raporda, İttifak içindeki karar alma süreçlerini hızlandırmak üzere üst düzey siyasi görüşmelerin artırılması ve bu görüşmelerin sadece Brüksel’deki NATO merkezinde değil, bakanlar düzeyinde üye ülkelerde de gerçekleştirilmesi tavsiye ediliyor. Raporda örnek olarak dışişleri bakanlarının ek toplantılar yapabileceği ya da terörle mücadele konusunda içişleri bakanlarının toplanabileceği belirtiliyor.

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GELECEK SALI MASADA İDDİASI

  • Habere göre NATO merkezinden dpa’ya yapılan açıklamada raporun merkeze teslim edildiği teyit edildi. Komisyonun önerilerinin önümüzdeki hafta Salı günü yapılacak NATO dışişleri bakanlarının toplantısında ilk kez üst düzeyde masaya getirileceği ileri sürüldü.

Heiko Maas

SKANDAL MAKALENİN ORTAKLARI

  • Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, geçen hafta Türkiye’ye karşı ortak hareket edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Fransız Le Monde, Alman Die Welt ve Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan skandal makalede iki bakan, Türkiye’nin “öngörülemez bir ülke” olduğunu iddia etmiş ve ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’a seslenerek, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek” ifadelerini kullanmışlardı.

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