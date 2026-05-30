Rus İHA'sı Romanya'da binaya çarptı

Rus ordusu uzun bir aranın ardından Ukrayna'nın Karadeniz'in batısı ve Tuna Nehri ağzındaki limanlarını hedef aldı. Rusya ordusu, Ukrayna'nın Odesa kentinde ise İzmail Limanı'nı vurdu. Yetkililer, saldırının altyapıyı hedef aldığını, 5 köyün elektriğinin kesildiğini duyurdu. Ukrayna da yanıt olarak Rusya'nın Yaroslav kentine hava saldırısı düzenledi. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı (İHA), Romanya hava sahasına girdi. Romanya Savunma Bakanlığı bir Rus insansız hava aracının Romanya hava sahasına girerek ülkenin güneydoğusundaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına düştüğünü açıkladı. Binada yangın çıktı. İki kişi hafif yaralandı. Romanya, Rus yapımı insansız hava aracının ardından Moskova’ya karşı diplomatik adımlar attı. Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, olay sonrası Ulusal Savunma Yüksek Konseyi’ni topladı. Dan, yaşananları “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırı savaşının doğrudan sonucu” olarak tanımladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Romanya’ya “mutlak dayanışma” mesajı vererek, ittifakın “müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu” söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu söylemek için erken olduğunu vurgulayarak bunun Ukrayna'ya ait bir İHA olabileceğine işaret etti. Putin, "İnceleme yapılmadan hiç kimse şu ya da bu İHA'nın kökeninin ne olduğunu söyleyemez. Ukrayna'ya ait İHA'lar daha önce Finlandiya, Polonya ve Baltık ülkelerinde görüldü ve hemen Rusya'yı suçlamışlardı" dedi.