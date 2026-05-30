Rus İHA'sı Romanya'da binaya çarptı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son günlerde artan saldırıları gece boyu devam etti.
Rus ordusu uzun bir aranın ardından Ukrayna'nın Karadeniz'in batısı ve Tuna Nehri ağzındaki limanlarını hedef aldı. Rusya ordusu, Ukrayna'nın Odesa kentinde ise İzmail Limanı'nı vurdu. Yetkililer, saldırının altyapıyı hedef aldığını, 5 köyün elektriğinin kesildiğini duyurdu. Ukrayna da yanıt olarak Rusya'nın Yaroslav kentine hava saldırısı düzenledi. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı (İHA), Romanya hava sahasına girdi. Romanya Savunma Bakanlığı bir Rus insansız hava aracının Romanya hava sahasına girerek ülkenin güneydoğusundaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına düştüğünü açıkladı. Binada yangın çıktı. İki kişi hafif yaralandı. Romanya, Rus yapımı insansız hava aracının ardından Moskova’ya karşı diplomatik adımlar attı. Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, olay sonrası Ulusal Savunma Yüksek Konseyi’ni topladı. Dan, yaşananları “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırı savaşının doğrudan sonucu” olarak tanımladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Romanya’ya “mutlak dayanışma” mesajı vererek, ittifakın “müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu” söyledi.
PUTİN SAHİPLENMEDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İHA'nın Rusya'ya ait olduğunu söylemek için erken olduğunu vurgulayarak bunun Ukrayna'ya ait bir İHA olabileceğine işaret etti. Putin, "İnceleme yapılmadan hiç kimse şu ya da bu İHA'nın kökeninin ne olduğunu söyleyemez. Ukrayna'ya ait İHA'lar daha önce Finlandiya, Polonya ve Baltık ülkelerinde görüldü ve hemen Rusya'yı suçlamışlardı" dedi.
Türk gemisi de hedef oldu
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye yük taşıyan Türk sahipli kuru yük gemisi İHA saldırısına uğradı. Ukrayna, Rusya'nın Odessa'dan Türkiye'ye doğru ilerleyen bir Türk gemisini İHA'yla hedef aldığını, yaralı iki denizcinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, geminin Rusya'ya ait bir İHA ile hedef alındığı belirtildi. Ukrayna medyasına yansıyan bilgilere göre, saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde geminin hasar aldığı, itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması gerçekleştirdiği görüldü.
Yakından takip ediyoruz
- Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı geminin perşembe gecesi insansız hava aracı saldırısına uğradığı bildirildi. Açıklamada, saldırıda gemide bulunan mürettebattan iki Türk vatandaşının hafif yaralandığı belirtilirken, yaralıların durumunun Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Dışişleri ayrıca Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer güvenliğinin korunması ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi çağrılarını yineleyerek, “Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.