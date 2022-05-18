Rusya: 24 saat içinde 29'u yaralı 694 Ukrayna askeri teslim oldu

Rusya: Azov Taburu'na bağlı bazı askerler teslim oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının en yoğun yaşandığı Mariupol'de Azovstal Sanayi Tesislerinde sıkışan Azov Taburundan bazı askerlerin teslim olduğu bildirildi. Otobüslere bindirilen askerlerden bir kısmının yaralı olduğu görüldü. Seçkin birliğe bağlı Ukraynalı askerler, Rus güçleri tarafından teslim alınarak helikopter ve tanklar eşliğindeki konvoyla Yelenovka'ya götürüldü.