Dünya Rusya 24 saat içinde 29u yaralı 694 Ukrayna askeri teslim oldu
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Rusya: 24 saat içinde 29'u yaralı 694 Ukrayna askeri teslim oldu

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada “Mariupol'da Azov milliyetçi biriminin militanları ve Azovstal fabrikasında bloke edilen Ukraynalı askerler teslim olmaya devam ediyor” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Rusya: 24 saat içinde 29u yaralı 694 Ukrayna askeri teslim oldu
Rusya: 24 saat içinde 29'u yaralı 694 Ukrayna askeri teslim oldu

Savunma Bakanlığı açıklamasında son 24 saat içinde 29’u yaralı 694 askerin teslim olduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs'tan bu yana toplam 959 askerin teslim olduğunu belirtti. Bugüne kadar teslim olan 80 yaralı askerden 51 tanesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Novoazovsk Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Azovstal fabrikasından tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar dün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Mariupol kentinde Rus askerlerinin kuşattığı Azovstal çelik fabrikasından 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerin tahliye edildiğini duyurmuştu.
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Ukraynalı askerlerin Rusya’ya karşı direnişin sembolü olan fabrikadan tahliye edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
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Ukraynalı askerlerin eşyalarıyla birlikte fabrikadan çıktığı, Rus askerlerince üstlerinin ve eşyalarının arandığı görüldü. Yaralı askerlerin ise sedyeyle taşındığı kameraya yansıdı.<br>
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Yaralı askerler Novoazovsk bölgesinde askeri hastaneye kaldırılırken, 211’inin de Olenivka’ya götürüldüğü belirtilmişti. İki bölge de Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunuyor.<br>
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Fabrikadaki kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edilmişti<br>Savaşın başlangıcından bu yana binlerce sivilin sığındığı Azovstal, yaklaşık 2 aydır Rus güçlerinin bombardımanı altında.
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10 gün önceye kadar gıda, su ve ilaç sıkıntısının yaşandığı çelik fabrikasında bulunan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, Birleşmiş Milletler ile Kızılhaç’ın koordine ettiği ve 7 Mayıs’ta sona eren operasyonla tahliye edilmişti.
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İşte Ukraynalı askerlerin tahliyesinden görüntüler...
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Azovstal fabrikasından tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüsü paylaşıldı
Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal fabrikasından dün tahliye edilen Ukraynalı askerlerin görüntüleri yayınlandı.


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