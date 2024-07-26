Rusya'dan AB'ye misilleme hazırlığı: Gelirlerinin Ukrayna'ya aktarılmasına yanıt verecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB'nin Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya gönderildiğine yönelik bugünkü açıklamasını Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.
'Cevapsız kalmayacaktır'
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün yaptığı açıklamada, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan 1,5 milyar avro gelirin Ukrayna için aktarıldığını söylemişti.
AB'de dondurulan Rus varlıkları
AB Konseyi'nden 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiği bildirilmişti.
Plana göre, Rus varlıklarından sağlanan karlar, Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.
Bu kapsamda, karın yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına ve askeri olarak desteklenmesine, yüzde 10'u ise ülkenin yeniden inşasına yönelik çeşitli programlara aktarılacak.
AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurmuştu.