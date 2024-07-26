Rusya'dan AB'ye misilleme hazırlığı: Gelirlerinin Ukrayna'ya aktarılmasına yanıt verecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında dün uçan Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı için "ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu gördüklerini" belirtti. Bu gibi durumlarda her zaman müdahaleye hazır olduklarını söyleyen Austin, "Onlar bizi her zaman test ediyor" yanıtını verdi.