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Dünya

Rusya'dan AB'ye misilleme hazırlığı: Gelirlerinin Ukrayna'ya aktarılmasına yanıt verecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin 1,5 milyar avrosunu Ukrayna'ya aktarmasına yanıt vereceklerini söyledi. AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurmuştu.

15:25 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 15:31 - 26/07/2024 Cuma
AA
Rusya, AB'nin dondurduğu varlık gelirlerinin Ukrayna'ya aktarılmasına yanıt verecek
Rusya, AB'nin dondurduğu varlık gelirlerinin Ukrayna'ya aktarılmasına yanıt verecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB'nin Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya gönderildiğine yönelik bugünkü açıklamasını Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.


'Cevapsız kalmayacaktır'

Söz konusu adıma aceleyle karşılık vermeyeceklerini vurgulayan Peskov,
“Bu adım, AB'nin uyguladığı yasa dışı karara, üzerine düşünülmüş bir yanıt verilmesi için ortaya çıkan bir fırsattır. Elbette AB'nin bu tür adımları cevapsız kalmayacaktır”
dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün yaptığı açıklamada, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan 1,5 milyar avro gelirin Ukrayna için aktarıldığını söylemişti.


AB'de dondurulan Rus varlıkları

AB Konseyi'nden 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiği bildirilmişti.


Plana göre, Rus varlıklarından sağlanan karlar, Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.


Bu kapsamda, karın yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına ve askeri olarak desteklenmesine, yüzde 10'u ise ülkenin yeniden inşasına yönelik çeşitli programlara aktarılacak.


AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurmuştu.



#AB
#Rusya
#Ukrayna
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