Savaştan bile daha kötü: Suriye’de can kaybı 1782’ye çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 1782’ye, yaralananların sayısı 3 bin 749’a çıktı. Depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Esed rejiminin haber ajansı SANA’nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinin rejim kontrolündeki bölgelerinde 812 kişi hayatını kaybetti, 1449 kişi yaralandı. Yabancı medya kuruluşlarına konuşan bazı Suriyeliler, yaşadıkları felaketin yıllardır süren iç savaştan bile daha kötü olduğunu belirttiler. Bölgede çocuk, kadın ve yaşlı depremzedeler geceyi dondurucu soğuk altında dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Deprem felaketinden kurtulanlar, bölgeye çok acil yardım ulaşması gerektiğini, özellikle medikal malzemeler gibi bazı ürünlerde ciddi bir sıkıntı yaşandığına dikkat çekiyor.

İdlib’te enkaz altında kalan Suriyeli küçük kız ve kardeşi saatler sonra kurtarıldı.

Beyaz Baretliler’den yoğun çalışma

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Suriye’nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde de en az 970 kişi öldü, 2 bin 300’den fazla kişi yaralandı. Beyaz Baretliler olarak da bilinen Suriye Sivil Savunma Teşkilatı’nın Başkanı Raid Salih, enkaz altında olan yüzlerce aileyi kurtarmak için zamanla yarıştıklarını belirterek, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeki kurtarma çalışmaları için uluslararası yardıma ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Öte yandan bölgedeki hastanelerin kapasitelerinin ötesinde faaliyet gösterdiği, koridorların dahi yaralılarla dolu olduğu belirtildi. Bir hastaneye 500’den fazla yaralının geldiği ve 100’den fazla hayatını kaybeden kişinin cenazelerinin de hastanede olduğu belirtilerek durumun kritik olduğu kaydedildi.

Enkaz altında mucize bebek

Suriye’nin Halep şehrinde hamile bir kadın enkaz altında doğum yaptı. Kurtarma ekipleri bebeğin sağlıklı olduğunu, annenin ise hayatını kaybettiğini söyledi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Halep şehrinde devam eden kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altındaki hamile bir kadının doğum yaptığı bildirildi. Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan bebeğin sağlıklı olduğu belirtilirken, enkaz altından çıkarılan kadının ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Pakistan’dan yardım fonu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle mağdur olan afetzedeler için yardım fonu oluşturuldu. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının yardım fonuna bağışlanmasına karar verildi.



