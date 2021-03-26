SCAR’a tam üyelik

Zorlu coğrafyası ve doğasıyla kaşiflerin ve bilimsel araştırma ekiplerinin ilgi odağı olan Antarktika’da 2019 yılında geçici üs kuran Türkiye Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi’ne tam üye oldu. Temelleri 2017’de atılan Antarktika Projesi’nde Türkiye 4 kez kıtaya bilim seferi düzenledi. Antarktika’ya yapılan çıkarmalar sonucunda Türkiye 2019 yılında geçici bilim üssünü kurdu.

TÜBİTAK 29 Ağustos 2016’da ortak üye olduğu Antarktika Bilimsel Araştırma Komitesi’ne (SCAR) üye olmak için başvurdu. Yapılan başvuru, salı günü yapılan online delege toplantısında görüşüldü ve Türkiye, SCAR tam üyeliğine kabul edildi.

Antarktika Bölgesi’nde yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası çatı görevini üstlenen bir organizasyon olan SCAR’a tam üye olunmasıyla birlikte Türkiye, birçok bilim dalında araştırmalar, çalışma grupları, iş birlikleri, uluslararası konferanslara katılma imkanına sahip oldu. Antarktika Anlaşmalar Sistemi’nde gözlemci ülke statüsünden danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmak isteyen Türkiye, 2023’te Türk Bilim Üssü’nü kurmayı hedefliyor.