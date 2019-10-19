Dünya SDGde 22 Ekim paniği 14 kez saldırıp ABDyi yardıma çağırdılar
BARIŞ PINARI HAREKATI

SDG’de 22 Ekim Erdoğan ve Putin görüşmesi paniği: 14 kez saldırıp ABD’yi yardıma çağırdılar

SDG’de 22 Ekim paniği: 14 kez saldırıp ABD’yi yardıma çağırdılar

Türkiye ile ABD’nin Barış Pınarı Harekâtı'nın yapıldığı bölgede güvenli bölge kurulması için vardığı mutabakatın ikinci gününde, terör örgütü SDG girdiği açmazın içinden çıkmak için ABD ve Türkiye arasındaki mutabakatı sabote etme girişimlerine başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığının Rus yetkililerin Şam rejimi ile görüştüklerini ve Suriye'nin kuzeydoğusunda tansiyonu düşürmeyi konuştuklarını duyurduğu saatlerde terör örgütü SDG, Türkiye'nin operasyonu durdurmadığını iddia ederek ABD yönetimini yardım etmeye çağırdı.

İzzet Kaya Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Yıllardır terörle mücadele eden Türkiye, 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı ile en kapsamlı adımı attı. Bu harekat ile sahadaki dengeleri yerinden sarsan Türkiye’ye karşı ABD ve denklem dışında kalan Avrupa Birliği ülkeleri NATO'daki güçlü müttefikleri Ankara’ya yaptırım ve silah ambargosu tehdidini masaya koydu. Bu girişimleri diplomatik açıdan savuşturan Ankara, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki Amerikan heyetiyle yapılan görüşmeler sonucunda, Barış Pınarı Harekâtı'na 5 gün ara verdi. İki ülke arasındaki mutabakatla SDG-PKK/YPG'nin sınırın 30 kilometre güneyine kadar geri çekilmesi, ağır silahlarının alınması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sorumlu olacağı bir güvenli bölgenin oluşturulması kararlaştırıldı. Ankara'nın Ağustos ayından bu yana yapılan görüşmelerde talep ettiği güvenli bölge, Fırat Nehri'nden batısından doğuda Irak sınırına kadar uzanıyor.

SDG’de 22 Ekim paniği

Askeri harekatla Ankara ve Washington arasında ortaya çıkan mutabakat uzmanlara göre sahadaki dengeleri ve dinamikleri de yerinden sarstı. Harekat sırasın ABD’nin boşalttığı bazı alanlara Şam rejimi ve Rusya'nın hakim olması 22 Ekim’de yapılacak görüşmede düğümlerin çözülmesini sağlayacak. 5 günlük sürenin ikinci gününde Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan bir heyetin Esad ile Şam'da görüştüklerini açıkladı. Görüşmenin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerilimi azaltma amacıyla gerçekleştiği belirtildi. Bu görüşmenin basına açıklandığı saatlerde terör örgütü SDG de ABD’yi yardıma çağırdı. Türkiye'nin operasyonu durdurmadığını iddia eden SDG, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mr Mike Pompeo’dan yardım istedi. Uzmanlar Rusya’nın Şam ile görüşme açıklamasıyla aynı saatlerde gelen bu haberlerin SDG’nin, Erdoğan ve Putin görüşmesinde ortaya çıkabilecek uzlaşıdan kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda PKK-PYD'den alınan köy, kasaba ve şehirler - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı'nda PKK-PYD'den alınan köy, kasaba ve şehirler - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]

Terör örgütü 14 kez saldırdı

  • Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin ABD'yle vardığı Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata uyduğunu ancak son 36 saatte bölgeden saldırıların sürdürdüğünü duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12'si Resulayn, bir adedi Tel-Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

ABD ve Türkiye mutabakatı Avrupa Birliğini Suriye denklemi dışında bıraktı
DÜNYA
ABD ve Türkiye mutabakatı Avrupa Birliğini Suriye denklemi dışında bıraktı
Hacire ananın mutlu günü

Hacire ananın mutlu günü

​Evlat nöbetinin simge ismi, oğlunu evlendirdi.
Eski Alman bakandan itiraf

Eski Alman bakandan itiraf

​'Kürtler en iyi müttefikimizdi Batı olarak onları kullandık'.
Erdoğandanasker selamı

Erdoğan'dan
asker selamı

​Kahraman Mehmetçiğe Kayseri'den selam durdu.
PYD'nin kimyasal <br>silah tiyatrosu

PYD'nin kimyasal
silah tiyatrosu

Terör örgütü TSK yaptı dedi gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
Olmazsa<br>başlarını ezeriz!

Olmazsa
başlarını ezeriz!

Erdoğan'dan çok sert 120 saatlik mutabakat uyarısı.
Sözler tutulmazsa <br>harekata devam edeceğiz

Sözler tutulmazsa
harekata devam edeceğiz

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan Barış Pınarı açıklaması.
Pakdil'in tabutuna kuffiye örtüldü

Pakdil'in tabutuna kuffiye örtüldü

Güle güle devrimci şair...
22 Ekim paniği!

22 Ekim paniği!

14 kez saldırıp ABD'yi yardıma çağırdılar.
ABD silahları Kandil'e taşınıyor

ABD silahları Kandil'e taşınıyor

​3 bin tır silah ve cephane terör örgütü PKK'ya teslim edildi.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

PKK'nın bırakıp kaçtığı cephanelik

PKK'nın bırakıp kaçtığı cephanelik

Rasulayn'da büyük miktarda mühimmat bulundu.
Mazlum Kobani'nin<br>iadesi istensin!

Mazlum Kobani'nin
iadesi istensin!

ABD ile aramızdaki 'suçlu iadesi anlaşması' uygulansın.
Teröristler keskin nişancılarla saldırdı

Teröristler keskin nişancılarla saldırdı

​Mutabakata rağmen YPG/PKK saldırı düzenledi.
Afrika ile ilişkilerimiz altın çağını yaşıyor

Afrika ile ilişkilerimiz altın çağını yaşıyor

​Cumhurbaşkanı, Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesinde konuştu.
Babasının <br>çektiği kredi ile ilk kez yüzünü gördü

Babasının
çektiği kredi ile ilk kez yüzünü gördü

​21 yaşındaki kızın nakil sonrası yaşadığı mutluluk.
Son 36 saatte<br>14 saldırı

Son 36 saatte
14 saldırı

​MSB, YPG/PKK'lı teröristlerin mutabakata uymadığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.