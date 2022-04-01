Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Skandal provokasyon hazırlığı Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollandadaki camilerin önünde domuz pişirecek
AVRUPA

Skandal provokasyon hazırlığı: Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek

Göç ve İslam karşıtı eylemleriyle bilinen "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü" (Pegida), Ramazan ayında iftar saatinde Hollanda'daki bazı camilerin önünde domuz pişirerek, mangal partisi yapacağını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Skandal provokasyon hazırlığı: Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollandadaki camilerin önünde domuz pişirecek
Arşiv

Hollanda'daki Müslüman örgütleri, belediyelerden, aşırı sağcı örgütün eylemine izin verilmemesini istiyor. Pegida Hollanda tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemlerinin sona erdiğine işaret edilerek, "Sağlık bahanesiyle yasaklanan gösterilere yeniden başlıyoruz" denildi. Aşırı sağcı örgüt, bu amaçla Ramazan ayında, Hollanda'nın çeşitli kentlerindeki camilerin önünde iftar saatinde domuz pişirme kararı aldı.

  • "Ramazan mangal (BBQ) turu" adı verilen ve 12 ayrı kentte gerçekleştirilecek eylem için ilk aşamada 5 şehirde belediyeye başvuru yapıldı. Bu şehir ve önünde eylem yapılmak istenen camiler şunlar:

5 Nisan: Schiedam HDV Muradiye Camii

6 Nisan: Eindhoven Al - Fourqaan Camii

7 Nisan: Enschede Selimiye Camii

8 Nisan: Almelo Masjid Camii

9 Nisan: Nijmegen Eyüb Sultan Camii

Pegida'dan yapılan açıklamada, bütün eylemlerin akşam saat 19:00'da başlayacağı belirtilerek, "İslam faşizmine karşı birlikte keyifli bir toplantı yapmak isteyen herkesi, bir şeyler yiyip içmeye davet ediyoruz" denildi.

  • Açıklamada, "Batı değerlerinin" İslam ve göçmenler nedeniyle yıllardır aşındığı öne sürüldü.

MÜSLÜMANLARDAN TEPKİ VAR

Hollanda'daki Müslüman örgütleri, Pegida'nın eylemini "provokasyon" olarak değerlendirerek, tepki gösterdi.

Hollanda Türkleri İçin Danışma Kurulu (IOT), Pegida'nın "Müslümanları küçük düşürücü, aşağılayıcı eylemler düzenleyerek, olay çıkmasını sağlamak ve bu yolla kamuoyunun dikkatini çekmek istediğini" bildirdi.

IOT Başkanı Zeki Baran, etkinliğin yapılacağı kentlerin belediye başkanlarından Müslümanların Ramazan ayında rahatsız edilmeden ibadet etmelerinin sağlanmasını isteyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yetkililerinin de cami yönetimleri ve cemaate, aşırı sağcı örgütün provokasyonuna gelmemeleri ve şiddet olaylarına izin vermemeleri çağrısında bulunduğu öğrenildi.

"VİCDANIMA ANLATAMAM"

Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma, 2019 yılında Pegida'nın aynı içerikteki eylemini yasaklamıştı. Pegida yöneticileri, Mart ayı başında bölge idare mahkemesine başvurarak, yasak kararının geri çekilmesini istedi.

Pegida Hollanda lideri Edwin Wagensveld, ülkenin hiçbir yerinde Belediye Başkanı Jorritsma kadar kendilerine direnen yönetici bulunmadığını söyledi.

Başkan Jorritsma, güvenlik nedeniyle Pegida eylemine izin vermek istemiyor. Yerel medyaya göre, yangın ve şiddet olayları tehlikesine dikkati çeken belediye başkanı, "Provokasyon için gösteri yapmaya gelen insanların şehrimi ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Ramazan günü domuz barbeküsüyle buraya gelmeye nasıl cüret edersiniz? Bunu vicdanıma anlatamam ve anlatmayacağım" dedi.

Yılan hikayesine döndü

Yılan hikayesine döndü

Belediye tarih verdi, yıkılacağı tarih belli oldu.
Yıllık iznibirikene kötü haber

Yıllık izni
birikene kötü haber

​Yargıtay: Hayatın olağan akışına aykırı.
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş’tan Yavuz Agiralioglunun görevden alınmasını Kılıçdaroğlu istedi iması

​Milyonlarca lira değerinde: Harekete geçildi.

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.

İlk kez ortaya çıktı: Dün gibi duruyor.

​Beklenen kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

​İstanbul merkezli dev operasyon.

​Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı.

Beş ilde<br>FETÖ operasyonu

Beş ilde
FETÖ operasyonu

​22 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.